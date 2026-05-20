امضای ۴۰ سند همکاری میان رؤسای جمهور روسیه و چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد: من به همراه رئیس جمهور چین ۴۰ سند همکاری که اکثر آنها به زمینه های اقتصادی تعلق دارد امضا کردم. ارزش تبادلات تجاری ما طی سال گذشته به ۲۴۰ میلیارد دلار می رسد.

وی اضافه کرد: مذاکرات ما در فضایی گرم، سازنده و دوستانه برگزار شد.

شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز در مراسم امضای این سندهای همکاری گفت: روسیه و چین قاطعانه از حاکمیت سازمان ملل حمایت کرده و در برابر اقدامات قلدرمآبانه می ایستند. نادیده گرفتن نتایج جنگ جهانی دوم و احیای تفکرات نازیسم اقدامات تحریک آمیز به شمار می روند.

وی اضافه کرد: این دو کشور باید از یکدیگر در مسائلی که به منافع آنها مرتبط است حمایت کنند. چین و روسیه همچنان به اصول بی طرفی و عدم هدف قرار دادن طرف های سوم پایبند هستند. با وجود شرایط خارجی سخت حجم تبادلات تجاری دو جانبه از ابتدای سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافته است.