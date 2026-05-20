دیدار پوتین با نخست وزیر چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای ریانووستی، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در چارچوب سفر خود به چین امروز چهارشنبه با لی چیانگ نخست وزیر این کشور دیدار کرد.

رئیس جمهور روسیه در دیدار با نخست وزیر چین در سخنانی اعلام کرد: مذاکرات با شی جین پینگ بسیار سازنده بود؛ اهداف جدید و گسترده ای برای توسعه همکاری ها میان روسیه و چین ترسیم شده است. صیانت از همکاری روسیه و چین در برابر تاثیرات خارجی و اجرای پروژه‌های مشترک، از اهداف اولویت‌ دار مسکو و پکن است.

ولادیمیر پوتین در ادامه اضافه کرد: رشد تجارت روسیه و چین امسال از ۱۰ درصد فراتر می‌رود. مشتاقانه منتظر سفر شما به روسیه هستیم.