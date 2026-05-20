تمدید پیمان حسن همجواری میان روسیه و چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، روسای جمهوری چین و روسیه توافق کردند پیمان حسن همجواری، دوستی و همکاری میان دو کشور را تمدید کنند.

رئیس‌جمهور روسیه روز سه شنبه برای سفری دو روزه وارد چین شد.

یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌ جمهور روسیه روز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: در جریان سفر پوتین به چین حدود ۴۰ سند میان دو کشور امضا می شود. این اسناد مربوط به تعمیق روابط دو کشور در حوزه‌ های صنعت، حمل و نقل و انرژی هسته‌ ای است.

رئیس جمهور روسیه در جریان دیدار با شی جین پینگ همتای چینی خود در پکن، وی را دوست عزیزش خطاب کرد و گفت: روابط دو جانبه به سطح بی سابقه ای رسیده و نمونه ای برای مشارکت راهبردی واقعی به شمار می رود.

وی اضافه کرد: معاهده حسن همجواری، دوستی و همکاری با چین اساس تقویت همکاری ها در تمام زمینه ها را تشکیل می دهد. حجم تبادلات تجاری میان دو کشور طی ۲۵ سال ۳۰ بار افزایش یافته است.