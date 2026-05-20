به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی‌ درحاشیه همایش روز ملی جمعیت در جمع خبرنگاران و با اشاره به دغدغه‌های رهبر شهید معظم انقلاب اسلامی درباره مسئله جمعیت، گفت: مقام معظم رهبری نیز در پیام روز گذشته خود بر این دغدغه تاکید کردند. دغدغه‌ جمعیت در ایران دغدغه‌ای است که دو دهه به شکل جدی مطرح شده و سیاست‌های کلی آن نیز در اوایل دهه ۹۰ تصویب و ابلاغ شد و پس از آن قانون جوانی جمعیت در دستور کار قرار گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: دبیرخانه ستاد ملی جمعیت به ریاست خانم دکتر وحید دستجردی به‌طور جدی در این حوزه فعال است. عوامل متعددی می‌تواند این بحران را کاهش دهد. البته این بحران صرفاً مختص ایران نیست، حدود ۶۰ کشور جهان، اعم از کشورهای توسعه‌یافته و غیر توسعه یافته، با آن درگیر هستند.

وی اقتصاد و فرهنگ را دو محور مهم در حل مسئله جمعیت دانست و گفت: در حوزه فرهنگ پنج ضلع اصلی باید تلاش کنند. نخستین ضلع، کنش‌های اجتماعی و مردمی است. با توجه به مردم‌محوری، بخش قابل توجهی از این کارها می‌تواند توسط خود مردم محقق شود.

صالحی‌شریعتی با اشاره به اضلاع دیگر این حوزه افزود: آموزش در سطوح پایه، متوسطه و آموزش عالی و همچنین هنر، رسانه و تبلیغات وظایف قابل توجهی را بر عهده دارند تا بتوانند مسئله جمعیت پیش ببرند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی ایران گفت: خوشبختانه ایران از داشته‌های فرهنگی برخوردار است. ایران کشوری با تمدن دیرینه و تاریخی و هنجارهای فرهنگی قوی است. در ایران خانواده، مقام مادری و تمایل به فرزندآوری جایگاه قابل توجهی دارد. حوزه‌های پنج‌گانه فرهنگی می‌توانند از این ظرفیت‌ها بهره بگیرند. همچنین بخش دیگر مربوط به این است که چطور با استفاده از تجربیات سایر کشورها و ایده‌های خلاقانه خود، این پنج حوزه را برای رفع موانع فرهنگی و اجتماعی پیش ببریم؟

صالحی‌شریعتی در ادامه با تاکید بر اینکه همه چیز اقتصاد نیست، به همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ستاد ملی جمعیت اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد اگر بودجه‌های حوزه جمعیت، به‌ویژه در بخش فرهنگ، به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری جدی مورد توجه قرار گیرد، میتواند دستیابی به اهداف را بیشتر کند.