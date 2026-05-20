به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه اداره کل هواشناسی هرمزگان ، فعالیت این سامانه از ظهر پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود و تا اوایل وقت یکشنبه ۳ خردادماه ادامه خواهد داشت. در این مدت، سرعت باد در محدوده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت معادل ۲۴ نات خواهد رسید و ارتفاع موج نیز تا نزدیک ۱۲۰ سانتی‌متر افزایش می‌یابد.

هواشناسی هرمزگان اعلام کرده است که این شرایط جوی به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، سبب متلاطم شدن دریا در خلیج فارس، غرب تنگه هرمز، جزایر کیش و لاوان و پاره‌ای نقاط دریای عمان خواهد شد. همچنین در برخی مناطق ساحلی و دور از ساحل، وقوع گرد و غبار، کاهش کیفیت هوا و افت دید افقی نیز دور از انتظار نیست.

در این هشدار، منطقه اثر سامانه شامل خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان در مناطق ساحلی و فراساحلی عنوان شده است.

همچنین از احتمال اختلال در تردد و فعالیت‌های دریایی، آسیب به شناورهای سبک، پارگی تورهای صیادی و خسارت به قفس‌های پرورش ماهی خبر داده شده است.طبق اعلام هواشناسی، احتمال اختلال در تردد شناورهای مسافربری به‌ویژه در بنادر غربی استان و همچنین تردد کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز نیز وجود دارد.

اداره‌کل هواشناسی هرمزگان در پایان توصیه کرده است شناورهای سبک و صیادی از تردد در دریا خودداری کنند و فعالیت‌های تفریحی و شنا در محدوده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان انجام نشود. همچنین از خروج شناورها از مبادی غیرمجاز جلوگیری شده و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها در نظر گرفته شود.