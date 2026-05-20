خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها- برای بسیاری از جوانان امروز ازدواج دیگر فقط یک انتخاب عاطفی یا سنت اجتماعی نیست بلکه یک تصمیم اقتصادی، روانی و حتی هویتی است. سال‌هاست که افزایش قیمت مسکن، بی‌ثباتی بازار کار، کاهش قدرت خرید و تغییر سبک زندگی سن ازدواج را بالا برده و بسیاری از جوانان را میان «خواستن» و «نتوانستن» معلق نگه داشته است. چنین فضایی بار دیگر این پرسش را پیش روی جامعه می‌گذارد که آیا الگوی ازدواج در اسلام، به‌ویژه در سیره علوی–فاطمی، هنوز هم برای نسل امروز معنا و کارکرد دارد یا تنها به یک یادآوری مناسبتی تبدیل شده است؟

وقتی ازدواج از آرزو به «پروژه پرهزینه» تبدیل می‌شود

برای بسیاری از جوانان امروز ازدواج دیگر فقط یک پیوند عاطفی یا سنت خانوادگی نیست بلکه به پروژه‌ای چندلایه و پرهزینه تبدیل شده است.

از هزینه‌های اولیه مراسم، مهریه، جهیزیه و مسکن گرفته تا نگرانی از درآمد ثابت، هزینه فرزندآوری، درمان، آموزش و حتی حفظ حداقلی از کیفیت زندگی. همین موضوع باعث شده است که تصمیم به ازدواج بیش از گذشته زیر سایه حساب‌وکتاب‌های اقتصادی قرار بگیرد.

از طرفی هم اولین چیزی که در گفتگو با جوانان به چشم می‌آید، نه مخالفت با اصل ازدواج، بلکه به تعویق افتادن مستمر آن است. بسیاری از آنها می‌خواهند ازدواج کنند، اما احساس می‌کنند از نظر مالی، شغلی یا حتی روانی در نقطه شروع نیستند. این احساس گاه ناشی از واقعیت است و گاه حاصل انباشت ترس، مقایسه و انتظار.

علی، ۲۹ ساله، فارغ‌التحصیل مهندسی و کارمند یک شرکت خصوصی از همین جوان‌هاست. او چند سالی است به ازدواج فکر می‌کند اما هنوز تصمیم نهایی نگرفته است.

وی می‌گوید: مشکل این نیست که من با ازدواج مخالف باشم. اتفاقاً دوست دارم زندگی مشترک داشته باشم. اما هر بار که می‌خواهم جدی‌تر به آن فکر کنم، یک سؤال بزرگ جلوی من سبز می‌شود که با چه پشتوانه‌ای، الان اگر بخواهم خانه اجاره کنم، بخش زیادی از حقوقم فقط صرف اجاره می‌شود. اگر بیماری پیش بیاید، اگر شغلم را از دست بدهم، اگر هزینه‌ها بیشتر شود. من از شروع کردن نمی‌ترسم، از ناتوانی در ادامه دادن می‌ترسم.

الهام، ۳۱ ساله، کارشناس ارشد و شاغل در یک مجموعه آموزشی به خبرنگار مهر می‌گوید:خیلی وقت‌ها مسئله این نیست که دختر یا پسر توقع خیلی بالایی داشته باشد. مسئله این است که هر دو طرف احساس می‌کنند اگر الان تصمیم بگیرند، وارد یک منطقه پرخطر می‌شوند. مخصوصاً وقتی نمونه‌های اطرافشان را می‌بینند؛ زوج‌هایی که از همان ماه‌های اول زیر فشار اقتصادی وارد تنش شده‌اند.

وی اضافه می‌کند: گاهی می‌گویند توقعات دخترها زیاد شده، اما این فقط بخشی از ماجراست. خیلی از دخترها دنبال تجمل نیستند، دنبال حداقل امنیت‌اند. اینکه بدانند طرف مقابل اهل کار و مسئولیت‌پذیر است، برنامه دارد و قرار نیست همه‌چیز روی هوا باشد. ما از بی‌ثباتی می‌ترسیم، نه از ساده زندگی کردن.

مقایسه‌های اجتماعی یکی از موانع مهم ازدواج جوانان است

حجت‌الاسلام محمدرضا حسینی، کارشناس مسائل دینی، معتقد است یکی از چالش‌های رایج در تبیین ازدواج اسلامی، ارائه تصویری بیش از حد آرمانی و غیرواقعی از آن است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگاه واقع‌بینانه اسلام به زندگی می‌گوید: اسلام هرگز واقعیت‌های معیشتی را نادیده نگرفته است. ازدواج امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) نیز در شرایطی ساده و به‌دور از تجمل شکل گرفت. آنچه در این پیوند برجسته بود، معیار ایمان، اخلاق و هم‌کفوی معنوی بود، نه امکانات مادی. امروز نیز اگر معیارهای انتخاب همسر به شاخص‌های اصیل انسانی بازگردد، بخش قابل توجهی از فشارهای روانی و نگرانی‌ها کاهش خواهد یافت.

وی تأکید می‌کند: دین تنها به توصیه فردی برای قناعت بسنده نکرده، بلکه بر مسئولیت‌پذیری خانواده‌ها، تقویت شبکه‌های حمایتی و تعدیل توقعات اجتماعی نیز تأکید دارد. اگر این اضلاع در کنار هم فعال نشوند، توصیه‌های اخلاقی و دینی به تنهایی نمی‌توانند اثرگذاری کامل داشته باشند.

در همین زمینه، سمیرا حسینی، جامعه‌شناس خانواده، با نگاهی ساختاری‌تر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: شرایط نسل امروز با دهه‌های گذشته متفاوت است. جوان امروز با چالش‌هایی مانند نااطمینانی شغلی، سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوار و تأثیرگذاری سبک زندگی در فضای مجازی مواجه است. در بحث ازدواج، توجه به این واقعیت‌های اجتماعی ضروری است.

وی می‌افزاید: پژوهش‌ها نشان می‌دهد زوج‌هایی که با تفاهم بر سر ساده‌زیستی، هدف مشترک و واقع‌بینی وارد زندگی مشترک شده‌اند، از رضایت پایدارتری برخوردارند. در بسیاری از موارد، مسئله اصلی نه سطح درآمد، بلکه مقایسه‌های اجتماعی و رقابت‌های مصرفی است که فشار روانی ایجاد می‌کند.

ازدواج؛ پروژه مشترک رشد

کارشناسان معتقدند بازخوانی ازدواج علوی–فاطمی در زمانه امروز، به معنای بازگشت به سبک زندگی قرن اول هجری نیست، بلکه یعنی کاهش هزینه‌های نمایشی، شفافیت مالی پیش از ازدواج، تقسیم مسئولیت اقتصادی و تقویت مهارت گفتگو میان زوجین.

از این رو با بازخوانی زندگی حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س)، شاید مهم‌ترین پیام برای جوان امروز این باشد که زندگی مشترک از «آمادگی کامل اقتصادی» شروع نمی‌شود، بلکه از «آمادگی روانی و تعهد» آغاز می‌شود.

برخلاف تصور رایج اسلام هرگز ازدواج را جدا از واقعیت‌های اقتصادی تعریف نکرده است. در سیره معصومان فقر پنهان نمی‌شود، اما به مانع هویتی برای ازدواج تبدیل هم نمی‌شود. مهریه ساده، جهیزیه حداقلی و زندگی مشترکی که با کمترین امکانات آغاز شد، نه نشانه بی‌برنامگی، بلکه بیانگر اولویت معنا بر تجمل است.

ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) در زمانی رقم خورد که امکانات مالی محدود بود، اما اعتماد به خدا، مسئولیت‌پذیری و صداقت جای خالی دارایی را پر کرد؛ الگویی که امروز نیز می‌تواند خوانشی نو داشته باشد.