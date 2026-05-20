قم - به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای معاونین اداره کل صمت قم، در خصوص وضعیت واحدهای آسیب‌دیده از جنگ رمضان در استان قم اظهار کرد: رایزنی‌ها و پیگیری‌های لازم با بانک‌های عامل درخصوص تأمین منابع مالی مورد نیاز این واحدها انجام شده و روند پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار دارد.



وی با اشاره به ضرورت حمایت فوری از واحدهای خسارت‌دیده افزود: در مرحله نخست باید زمینه توانمندسازی این مجموعه‌ها از طریق ارائه تسهیلات مناسب فراهم شود تا بتوانند فعالیت تولیدی خود را از سر بگیرند.



بهنام‌جو با بیان اینکه برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد حدود ۱۱ همت اعتبار برای جبران خسارات و حمایت از این واحدها مورد نیاز است، گفت: تاکنون حدود هفت همت از این میزان قطعی شده و پیگیری‌ها برای تأمین باقی منابع نیز ادامه دارد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع وثایق بانکی اشاره کرد و ادامه داد: ضروری است بانک‌ها در روند پرداخت تسهیلات همکاری بیشتری داشته باشند و زمین متعلق به خود واحد تولیدی را به عنوان وثیقه بپذیرند تا موانع اداری و مالی پیش‌روی فعالان اقتصادی کاهش یابد.



استاندار قم با تأکید بر ضرورت پشتیبانی همه‌جانبه از واحدهای آسیب‌دیده تصریح کرد: باید با تمام ظرفیت در کنار این مجموعه‌ها قرار بگیریم، چرا که خسارات وارد شده ناشی از عملکرد یا قصور صاحبان این واحدها نبوده و حمایت از آنان وظیفه دستگاه‌های مسئول است.



وی خاطرنشان کرد: استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال موجود، نیازمند همکاری هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مجموعه‌های مرتبط در مسیر تأمین منابع و رفع موانع پیش‌روی صنعتگران است.