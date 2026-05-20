۳۳ مصوبه حمایتی برای تولیدکنندگان قزوین در سال جاری 

به گزارش خبرنگار مهر، کامران لشگری صبح روز چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت جلسات کارگروه تسهیل استان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری، پنج جلسه این کارگروه برگزار شده که منجر به تصویب ۳۳ مصوبه حمایتی برای تولیدکنندگان شده است.

وی افزود: از مجموع مصوبات، ۱۷ مورد به طور کامل اجرایی شده، ۱۶ مصوبه دیگر نیز در دست اقدام است و خوشبختانه در سال جاری هیچ مصوبه اجرا نشدهای نداریم که این نشان دهنده عزم جدی دستگاههای اجرایی و بانکها برای رفع موانع تولید در استان است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با تأکید بر رویکرد حمایتی این اداره کل از فعالان اقتصادی، تصریح کرد: تسهیل فرآیندهای اداری و رفع سریع موانع پیش روی واحدهای صنعتی، خط قرمز ماست. تلاش کرده‌ایم با برگزاری مستمر جلسات کارگروه تسهیل و پیگیری دقیق مصوبات، فضای امن و قابل اتکایی برای سرمایهگذاری و تولید در استان ایجاد کنیم.

لشکری خاطرنشان کرد: حمایت از صنعت و تولید تنها به جلسات و مصوبات ختم نمیشود؛ ما با هماهنگی بانکها و دستگاههای خدماترسان، به دنبال حل ریشهای مشکلات هستیم و هر واحد تولیدی که با چالشی مواجه شود در اولویت بررسی قرار میگیرد و تا حصول نتیجه، پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت.

وی در پایان با اشاره به بررسی مشکلات چهار واحد تولیدی با بانکها و دستگاههای خدمات‌رسان در این جلسه، گفت: برای حل مشکلات این واحدها نیز تصمیمات لازم اتخاذ شد. هدف ما رشد پایدار تولید و اشتغال در استان قزوین است و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.