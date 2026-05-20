منصور فیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آمارهای مرتبط با غرقشدگی در استان اصفهان نشان میدهد که ناایمن بودن استخرهای کشاورزی و بهرهبرداری نادرست از این فضاها، از مهمترین عوامل بروز این حوادث تلخ به شمار میرود.
وی افزود: هرچند در رودخانهها، استخرهای شنا، کانالهای آب و چاهها نیز مواردی از غرقشدگی ثبت شده است، اما سهم استخرهای کشاورزی در این میان قابل توجه است و همین مسئله ضرورت توجه جدی به ایمنسازی این مکانها را بیش از پیش آشکار میکند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به آمار تلفات غرقشدگی در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: از مجموع جانباختگان این حوادث در سال جاری، ۳۶ نفر مرد و ۸ نفر زن بودهاند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۶۱ مورد فوت ناشی از غرقشدگی ثبت شده بود، کاهش محسوسی را نشان میدهد.
وی ادامه داد: با وجود این روند کاهشی، آمار موجود همچنان نگرانکننده است و نمیتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد، زیرا هر مورد غرقشدگی، یک خسارت جبرانناپذیر برای خانوادهها و جامعه به همراه دارد.
فیروزبخت با بیان اینکه در فصلهای گرم سال، همزمان با افزایش آبگیری و فعالیت استخرهای کشاورزی، احتمال وقوع چنین حوادثی نیز بیشتر میشود، گفت: لازم است مالکان این استخرها نسبت به نصب حفاظ مناسب، علائم هشداردهنده و تجهیزات ایمنی استاندارد اقدام کنند و از ورود افراد غیرمتخصص به این محیطها جلوگیری شود.
وی همچنین بر ضرورت مراقبت بیشتر از کودکان و نوجوانان تأکید کرد و افزود: خانوادهها باید نسبت به خطرات این مکانها هوشیار باشند، زیرا بیاحتیاطی و سهلانگاری در بسیاری از موارد، زمینهساز بروز حوادث مرگبار میشود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خاطرنشان کرد: ارتقای آگاهی عمومی، ایمنسازی محیطهای پرخطر و رعایت اصول پیشگیرانه، مهمترین راهکارها برای کاهش غرقشدگی و جلوگیری از تکرار این حوادث ناگوار در استان است.
