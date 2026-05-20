حمیدرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جشنواره گلاب گلپایگان اظهار کرد: ایران سرزمین و زادگاه گل محمدی است و کشت این گیاه سابقه‌ای چند هزار ساله دارد که بعدها به دیگر نقاط جهان نیز منتقل شده است. در ادبیات ایران، واژه گلاب نماد زندگی و عشق به شمار می‌رود و در شعر فارسی نمونه‌های فراوانی از آن دیده می‌شود.

وی افزود: شهرهای اصلی پرورش گل محمدی و گلاب‌گیری، علاوه بر گلپایگان، شامل کاشان، میمند فارس و لاله‌زار کرمان هستند.

به گفته وی، بیش از ۱۶۰ هکتار از مزارع گلپایگان زیر کشت گل محمدی قرار دارد که در قالب بیش از ۱۰۰ مزرعه و بوستان کوچک و بزرگ در سراسر شهرستان پراکنده‌اند.

قربانی میانگین برداشت را بیش از ۵ تن در هر هکتار اعلام کرد و افزود: هرچه ارتفاع از سطح دریا بیشتر باشد، کیفیت و غنای گل محمدی نیز بالاتر خواهد بود. گل محمدی گلپایگان حدود ۲۰ درصد به دلیل کیفیت بالاتر از سایر مناطق قیمت‌گذاری و روانه بازار می‌شود.

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلپایگان ادامه داد: در حال حاضر ۲۰ کارگاه کوچک و بزرگ تولید گلاب و عرقیات در این شهرستان مشغول فعالیت هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به گلاب کوهچال ارگ تاریخی گوگد، گلاب آخاله رباط سرخ، گلاب گلبام شهرک صنعتی سعیدآباد، گلاب تکبیری نیوان و گلاب و عرقیات زاهدی جاده قدیم اصفهان اشاره کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: برگزاری رویدادهای گردشگری با هدف معرفی محصولات ناب و ارگانیک منطقه و در راستای توسعه صنعت گردشگری انجام می‌شود.