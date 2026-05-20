ثبت کمترین نرخ فرزندآوری در استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی در حاشیه همایش روز ملی جمعیت در جمع خبرنگاران، گفت: ۳۰ اردیبهشت، سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت توسط رهبر شهید و عزیز ما، حضرت امام خامنه‌ای در سال ۱۳۹۳ است که همچنان چراغ راه ما در تمامی برنامه‌ریزی‌های فرزندآوری محسوب می‌شود.

دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به پیام اخیر رهبری تصریح کرد: ایشان در این پیام از تمامی کنشگران، دستگاه‌های اجرایی، ستادهای استانی و مردمی که در این جبهه تلاش می‌کنند، قدردانی کردند. نقطه عطف بیانات ایشان، تأکید دوباره بر جمعیت به عنوان "محور اقتدار کشور" بود. نگاه راهبردی ایشان همان مسیر امام شهید است که بارها بر ضرورت ایران قوی با تکیه بر جمعیت بزرگ تأکید داشتند.

وحید دستجردی درباره تغییر زمان‌بندی رویدادهای جمعیتی گفت: برای اینکه صدای جمعیت در طول سال بارها شنیده شود، تصمیم گرفتیم روز ۳۰ اردیبهشت را به بزرگداشت سیاست‌ها اختصاص دهیم و رویداد اصلی و اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت را در ۲۴ آبان‌ماه برگزار کنیم. ان‌شاءالله امسال چهارمین دوره این جایزه ملی با شکوه هرچه تمام‌تر برگزار خواهد شد.

شکاف جمعیتی؛ از سیستان و بلوچستان تا گیلان

وی با ارائه آماری از وضعیت باروری در استان‌ها هشدار داد: بیشترین نرخ باروری همچنان متعلق به استان سیستان و بلوچستان با رقم ۲.۶ است؛ هرچند این رقم نسبت به سال گذشته (۲.۸) کاهش داشته اما هنوز بالای سطح جایگزینی (۲.۱) قرار دارد. در مقابل، کمترین میزان نرخ باروری مربوط به استان گیلان با رقمی زیر ۰.۸ است و پس از آن استان‌های مازندران و مرکزی در رتبه‌های بعدی کمترین موالید قرار دارند.

دبیر ستاد ملی جمعیت به تحلیل آماری کاهش موالید در ماه‌های اخیر پرداخت و گفت: وقوع دو جنگ در سال ۱۴۰۴، تأثیر جدی بر کاهش متولدین اسفندماه گذشته و فروردین‌ماه امسال داشته است. این‌ها عوارض مستقیم ناامنی و جنگ بر روان و تصمیم خانواده‌هاست که امیدواریم با برقراری ثبات، این روند جبران شود.

وی با اشاره به طرح‌های تشویقی نظیر «کارت امید مادر» و بودجه‌های حمایتی دولت، خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با اجرای دقیق این مصوبات، موانع اقتصادی را از پیش پای جوانان برداریم تا کسانی که به دلیل مسائل مالی، ازدواج یا فرزندآوری خود را به تأخیر انداخته‌اند، با اطمینان خاطر بیشتری برای آینده خانواده خود تصمیم بگیرند.

وحید دستجردی به تبیین موانع اصلی پیش‌روی خانواده‌ها پرداخت و گفت: بر اساس دقیق‌ترین پیمایش ملی، ۷۴.۷ درصد مردم مشکلات اقتصادی را دلیل اصلی تأخیر در ازدواج یا فرزندآوری عنوان کرده‌اند. در همین راستا و علی‌رغم شرایط اقتصاد جنگی، دولت با اهتمام ویژه، طرح "کارت امید مادر" را از فروردین ۱۴۰۵ اجرایی کرد.

وحید دستجردی با ارائه آمار عملیاتی این طرح افزود: در ۱۵ روز اول اجرای طرح، ۷۵ درصد از مادران مشمول (بالغ بر ۴۶ هزار نفر از مجموع ۶۱ هزار و ۳۰۵ نفر) اعتبار خود را برداشت کرده‌اند که نشان‌دهنده نیاز واقعی و سودمندی این کارت است.

وی با تأکید بر اینکه دو سال اول زندگی، زمان شکل‌گیری ۸۰ درصد رشد هوشی و مغزی کودک است، تصریح کرد: برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، این بودجه نه به سرپرست خانوار، بلکه به رسم تکریم و تجلیل از مجاهدت مادران، مستقیماً به حساب خود بانوان واریز می‌شود.

دبیر ستاد ملی جمعیت در خصوص بازه زمانی مشمولان طرح گفت: با توجه به ساختار بودجه‌ای، فعلاً متولدان فروردین ۱۴۰۵ به بعد مشمول هستند؛ اما با توجه به حجم بالای تماس‌ها و نامه‌های خانواده‌هایی که نوزادشان در اواخر سال ۱۴۰۴ به دنیا آمده یا دچار زایمان زودرس شده‌اند، در حال رایزنی و پیدا کردن راهکارهای قانونی برای حمایت از این عزیزان هستیم.

وحید دستجردی در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی عملکرد نهادها، با لحنی قاطع هشدار داد: ما با هیچ دستگاهی عقد اخوت نبسته‌ایم. در جریان رویداد جایزه ملی جمعیت در آبان‌ماه، کم‌کارترین و پرکارترین نهادها را رسماً اعلام خواهیم کرد. در حال حاضر پرونده‌هایی از نارضایتی شدید مادران شاغل در برخی نهادها، از جمله وزارت کشاورزی، به دست ما رسیده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امسال تمرکز ویژه ما بر قانون مهدکودک‌ها، اتاق مادر و کودک و مراکز نگهداری فرزندان در ادارات است. هر دستگاهی که در ایجاد این زیرساخت‌ها کوتاهی کرده باشد، بدون رودربایستی به سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.