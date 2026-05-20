غربالگری رایگان و مرخصی تشویقی برای زنان شاغل در دستور کار استانداری

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا بنام روز چهارشنبه در برنامه رادیویی «ایستاده تا همیشه» با تأکید بر اهمیت غربالگری بیماری‌های مختص زنان اظهار کرد: این خدمات به‌صورت رایگان در مراکز بهداشت ارائه می‌شود و با هماهنگی انجام‌شده، یک روز مرخصی تشویقی برای بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده تا بتوانند تست‌های غربالگری را انجام دهند.

وی با اشاره به اجرای طرح بهداشت خانواده افزود: خانواده‌ها با مراجعه به مراکز بهداشتی می‌توانند نقش مهمی در حفظ سلامت خود و استحکام بنیان خانواده ایفا کنند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری همچنین از تفاهم‌نامه با اداره‌کل ورزش و جوانان برای بررسی وضعیت ارگونومی بانوان شاغل خبر داد و گفت: بهبود شرایط کاری زنان از اولویت‌های این حوزه است.

بنام جوانی جمعیت را موضوعی چندبعدی دانست و تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری بخش خصوصی زمینه راه‌اندازی مهدکودک و تسهیل شرایط مادران شاغل را فراهم کنند. وی توسعه خدمات ناباروری و فرهنگ‌سازی در حوزه جمعیت را از اقدامات مؤثر در حمایت از خانواده‌ها عنوان کرد.

وی در پایان به فعالیت «مرکز مردمی نفس» در تبریز اشاره کرد و گفت: این مرکز به خانواده‌هایی که در معرض سقط قرار دارند، خدمات مشاوره و حمایتی ارائه می‌دهد.