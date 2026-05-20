«شوق خدمت» موتور محرک مکتب شهید رئیسی

خبرگزاری مهر-گروه استانها-راضیه سالاری: در میان انبوه ویژگیهای برجسته شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی؛ از مردمداری و ولایتمداری تا مبارزه با فساد و استکبارستیزی، یک شاخصه است که شاید بتوان آن را موتور محرکه همه خصائص دیگر ایشان دانست که عبارت است از شوق به خدمت.
شهید رئیسی به خدمت برای مردم عشق میورزید، نه اینکه آن را یک وظیفه اداری یا تشریفاتی تلقی کند. این عشق و شوق، مرزهای معمول کار شبانهروزی یک مدیر را در هم مینوشت. همراهان و همکاران ایشان در قوه قضائیه، استانداریها، سفرهای استانی و نهایتاً دولت سیزدهم، همواره از پدیدهای به نام شوق خدمت سخن میگویند؛ انرژی که از ساعاتی پیش از اذان صبح آغاز میشد و تا پاسی از شب، بدون وقفه و بدون گفتن «خسته شدم» ادامه مییافت.
آنچه این شوق را از یک پرکاری ساده متمایز میکرد، باور عمیق ایشان به «شدنی بودن» همه کارها بود. شهید رئیسی در قاموس خود کلماتی چون «نمیشود» و «نمیتوانیم» را راه نمیداد، زیرا باور داشت که عشق به خدمت، راههای نشدنی را شدنی میکند. برای همین، کوچکترین درخواست مردم را پشت گوش نمیانداخت و بزرگترین گرههای کور را با دست خالی اما با دلی پر از شوق میگشود.
در واقع، اگر بخواهیم راز ماندگاری و تمایز مکتب شهید رئیسی را در یک جمله خلاصه کنیم، باید گفت: ایشان خدمت را نه یک «پست»، که یک «نعمت» میدانست و برای شکر این نعمت، با تمام وجود و از ته دل میدوید؛ تا جایی که هیچگاه از دویدن خسته نشد، مگر وقتی که در مسیر خدمت به ملت، به شهادت رسید.
حزباوی تشریح کرد: باور «شدنی بودن» و «پرکاری محیرالعقول»؛ دو رمز تمایز شهید رئیسی از دیگر مسئولان
مسئول مصوبات سفرهای استانی دولت سیزدهم با بیان خاطراتی از همراهی با شهید آیتالله رئیسی، گفت: ایشان واژه «نمیتوانیم» را از قاموس مدیریتی خود حذف کرده بود و با شوقی الهی از سحر تا شب، بدون لحظهای درنگ، پای کار مردم بود؛ به گونهای که انرژی ایشان از همه ما بیشتر بود.
یاسر حزباوی، مسئول مصوبات سفرهای استانی دولت شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی، در گفتوگو با خبرنگار مهر گرامیداشت یاد و خاطره رئیسجمهور شهید، به تبیین دو ویژگی ممتاز و برجستهای پرداخت که شهید رئیسی را از دیگر مسئولان کشور متمایز میساخت.
«نمیتوانیم» در مکتب شهید رئیسی راه نداشت
حزباوی با اشاره به اینکه اولین و مهمترین ویژگی شهید رئیسی، باور راسخ به «شدنی بودن» همه کارها بود، اظهار داشت: ایشان اساساً به عبارت «نمیتوانیم» اعتقاد نداشتند. نه تنها اعتقاد نداشتند، بلکه آن را قبول نمیکردند و کسی که میگفت «این کار انجام شدنی نیست» یا «این کار غیرممکن است» را برنمیتابیدند. واژه «نشدنی»، «نمیشه»، «غیرممکن» و «نمیشود» به هیچ وجه در قاموس فکری و فرهنگی ایشان راه نداشت.
وی افزود: شهید رئیسی شخصاً معتقد بودند که برای هر کاری راه حلی وجود دارد و حتماً میشود. ایشان مکرر میفرمودند: «ما آمدیم کارهایی را انجام دهیم که میگویند شدنی نیست. ما آمدیم تا بگوییم میشود و میتوانیم».
حزباوی تأکید کرد: این یک باور قلبی و عمیق در وجود ایشان بود، نه یک شعار تبلیغاتی. وقتی شما چنین دیدگاهی نسبت به مشکلات داشته باشید، قطعاً مشکلات به سمت حل شدن پیش میروند، نه اینکه از همان ابتدا با گفتن «سخت است»، «این طور است» یا «نمیتوانیم انجام بدهیم»، کار را بر زمین بگذارید و مردم را ناامید کنید.
مسئول مصوبات سفرهای استانی دولت سیزدهم در ادامه با مقایسه شهید رئیسی با برخی مسئولان دیگر، تصریح کرد: متأسفانه بعضی از مسئولین مدام میگویند «آقا نمیشه، نمیتونیم، نشدنی است، این کارها شدنی نیست». اما به هیچ وجه چنین عباراتی در فرهنگ و منش شهید رئیسی وجود نداشت. ایشان شخصاً به مردم این باور را منتقل میکردند که «حتماً میشود» و این خیلی مهم است که یک مسئول چنین دیدگاه امیدوارکننده و عملگرایی داشته باشد.
پرکاری بینظیر؛ از سحر تا شبانگاه بدون وقفه
حزباوی دومین ویژگی برجسته و ممتاز شهید رئیسی را «پرکاری کمنظیر» و «شوق الهی به خدمت» دانست و اظهار داشت: واقعاً حجم کار ایشان مثالزدنی و محیرالعقول بود. شهید رئیسی پیش از اذان صبح بیدار میشدند، مسئولان دفترشان تعجب میکردند که ایشان چه زود بیدار میشوند و تا ساعت ۱۲ شب بدون هیچ وقفهای به امور کشور رسیدگی میکردند.
وی خاطرنشان کرد: در سفرهای استانی که بنده توفیق همراهی داشتم، حدود ۷، ۸ یا ۱۰ سفر در استانهای مختلف؛ برنامههای ایشان واقعاً فشرده و نفسگیر بود. از اول صبح بعد از نماز صبح به استان میآمدند و تا پاسی از شب، یک ضرب و پیوسته مشغول صحبت، فعالیت، بازدید و پیگیری مشکلات مردم بودند. هیچ وقت نمیگفتند «خسته شدم»، «نمیتوانم ادامه دهم» یا «این برنامه را بگذاریم برای بعد».
حزباوی با ذکر یک خاطره از سفر استانی به کرج (البرز) گفت: به یاد دارم که شهید رئیسی از سفر روسیه بازگشته بودند؛ ایشان هیچ وقت نرفتند استراحت کنند. فقط حدود یک ساعت در فرودگاه فاصله انداختند و بعد مستقیم از همان فرودگاه به استان البرز و شهر کرج آمدند و بلافاصله برنامه را شروع کردند. هیچکس باور نمیکرد که ایشان تازه از یک سفر خارجی طولانی برگشته است.
شوق خدمت با تمام وجود؛ انرژیای که ما نداشتیم
مسئول مصوبات سفرهای استانی دولت سیزدهم با اشاره به شگفتی خود و دیگر همراهان از انرژی بالای شهید رئیسی، تصریح کرد: واقعاً شهید رئیسی میدویدند، واقعاً پیگیر بودند، واقعاً برای همه کارها، حتی کوچکترین مسائل مردم وقت میگذاشتند. مردم اگر چیزی میگفتند، ایشان کاملاً حواسجمع بود. در سفرهای استانی، تکتک درخواستهای مردمی را دقت میکردند که حتماً انجام شود، حتماً پیگیری گردد و کسی پشت گوش نیندازد. همواره تأکید میکردند: «نامههای مردم را پیگیری کنید، حتماً انجام شود».
حزباوی با ابراز شگفتی از میزان انرژی شهید رئیسی، گفت: راستش ما گاهی خسته میشدیم و میگفتیم «آقا این برنامه را بگذاریم برای بعد» یا «این برنامه به این شکل شدنی نیست»، اما ایشان به هیچ وجه زیر بار تعویق و تعطیلی نمیرفتند. میگفتند «نه، حتماً باید انجام شود. ما برای انجام کارها آمدیم، برای تعطیلی که نه». ما میگفتیم «دیگه نمیتوانیم هماهنگی انجام بدهیم»، اما ایشان با همان انرژی وصفناپذیر، «ماشاءالله» میگفتند و پای کار میماندند.
وی در پایان تأکید کرد: به راستی که شهید آیتالله رئیسی شوق خدمت را با تمام وجود داشتند. با همه وجودشان، با همه هستیشان خدمت میکردند. این دو ویژگی - باور به شدنی بودن همه کارها و پرکاری بیوقفه با شوقی الهی - واقعاً ایشان را از سایر مسئولان متمایز میکرد و ما جاهایی این خصائل را در دیگران کم میدیدیم. اما خدا را شکر میگوییم که چنین الگویی به ما معرفی کرد و هزار ماشاءالله بر این روحیه و انرژی که از همه ما بیشتر بود.
بهادری: در مکتب شهید رئیسی «نمیشود» وجود نداشت/ از آب بشاگرد تا مقابله با استکبار
فرماندار سابق بندرعباس در دولت سیزدهم با اشاره به ویژگیهای مکتب مدیریتی شهید آیتالله رئیسی، تأکید کرد: نگاه ایشان به مشکلات مردم، مسئلهمحور و راهکارگرا بود و در این مکتب، واژههایی چون «نمیتوانیم» و «نمیشود» معنا نداشت.
حبیب بهادری،در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه «مردمداری و اولویت دادن به مطالبات آنان» خط قرمز شهید رئیسی بود، اظهار داشت: ایشان در استان هرمزگان، چه در دوره تولیت آستان قدس رضوی، چه ریاست قوه قضائیه و چه ریاست جمهوری همواره مسئله آب را در اولویت داشتند. حضور میدانی در بشاگرد برای پیگیری آب، توجه ویژه به انتقال آب به شرق هرمزگان در دوران قوه قضائیه و پیگیری مجوزهای صیادی و رفع ممنوعیتهای ترال برای صیادان هرمزگانی که آرزویی دیرینه بود، از مصادیق بارز این نگاه مسئلهمحور است.
فرماندار سابق بندرعباس با تأکید بر ویژگی «ولایتمداری» شهید رئیسی، خاطرنشان کرد: ایشان تابع محض امر ولی فقیه بودند و هرآنچه برای رهبری اهمیت داشت، برای ایشان نیز اولویت داشت. این رفتار، پیروی عملی از مکتب امام خمینی (ره) بود. حضور بیتشریفات ایشان در چادرهای سیلزدگان و زلزلهزدگان (مانند سیل هشتبندی و زلزله سایهخوش) گویای همین روحیه بود.
بهادری در ادامه، «توجه به جوانان» را از دیگر ویژگیهای مکتب شهید رئیسی برشمرد و گفت: ایشان به جوانان انقلابی و پرانرژی اعتماد کرد، به آنان مسئولیت داد و کار سپرد. دلیلش هم این بود که جوانان مؤمن، تابوت و پرشتاب هستند و کارها را پیگیری میکنند.
وی همچنین با اشاره به مبارزه بیامان با فساد، افزود: شهید رئیسی تا روز شهادت، هیچگاه کسی متوجه نشد که همسر یا مادر ایشان چه کسی است. مبارزه با فساد برایش اولویت داشت، نه رضایت اطرافیان.
فرماندار سابق بندرعباس روحیه «استکبارستیزی و نترسیدن از دشمن» را از دیگر شاخصههای شهید رئیسی دانست و تصریح کرد: ایشان در اولین سفر به سازمان ملل، تصویر حاج قاسم سلیمانی را بالا برد، قرآن به دست راهپیمایی کرد و با وجود ناسزاها و تعرضهای دشمنان، محکم ایستاد. در پاسخ به خبرنگاران که پرسیدند «آیا با آمریکا مذاکره میکنید؟» با صراحت گفتند: «خیر».
بهادری در پایان با بیان اینکه «شهید رئیسی سفره مردم را به بیرون از کشور گره نزده بود»، یادآور شد: فعالسازی کارگاهها، کارخانجات و بنگاههای اقتصادی در قالب نهضت احیای واحدهای تولیدی، و نیز مسئله مسکن، در دستور کار ایشان بود. در استان هرمزگان نیز در سه سفر استانی ایشان به بندرعباس، توجه ویژه به مطالبات مردم که مورد تأکید امام شهید (ره) بود، کاملاً مشهود است.
استاد برجسته اخلاق حوزه علمیه: هرچه از رئیسیِ عزیز بگوییم کم گفتیم
آیتالله سیدمحمدعلی معصومی، استاد برجسته حوزه علمیه و مدیر حوزه علمیه مالک اشتر بندرعباس، امروز در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن بزرگداشت سالگرد شهادت شهدای خدمت، با یادآوری رشادتها و اخلاص شهید آیتالله ابراهیم رئیسی، شهید حسین امیرعبداللهیان، شهید مالک رحمتی، شهید آل هاشم و دیگر همراهان شهیدشان، اظهار داشت: واقعاً هرچه درباره این بزرگواران بگوییم، کم گفتهایم. این عزیزان آدمهایی بودند که در متن میدان، بیچشمداشت و خالصانه به مردم خدمت کردند و امروز ما به خوبی آثار آن زحمات طاقتفرسا را در آن سه سال خدمت صادقانه میبینیم و لمس میکنیم.
آیت الله رئیسی مصداق بارز یک مدیر تراز انقلابی بود
وی افزود: درباره شهید ابراهیم رئیسی باید گفت، حیف شد. اگر خدای متعال ایشان را نگه میداشت، با آن ایمان قوی و روحیه انقلابیاش، بسیاری از مشکلات بزرگ کشور حل میشد. ایشان مصداق بارز یک مدیر تراز انقلابی بود که نه خستگی میشناخت و نه منتظر تشویق بود.
این استاد حوزه علمیه با اشاره به تجربههای اخیر کشور در جنگ تحمیلی و شرایط سخت، خاطرنشان کرد: ما امروز به خوبی مشاهده کردیم که وقتی مردم با هم متحد باشند و دولت واقعاً خدمتگزار مردم باشد، بسیاری از گرهها باز میشود. برای حل مسائل کشور لزوماً نیازی به زحمت بیاندازه نیست، بلکه مهم جهتگیری درست، اخلاص و همدلی است که شهید رئیسی این الگو را به طور عملی به نمایش گذاشت.
آیتالله معصومی با تأکید بر منش مردمی شهید رئیسی تصریح کرد: شهدای خدمت به ما نشان دادند که میشود در کف میدان ماند، شب و روز نشناخت و با تمام وجود برای مردم کار کرد. آنان اثبات کردند که این مردم عزیز ایران که واقعاً قابل خدمتاند؛ لیاقت ایثار و ازخودگذشتگی را دارند. هرچه برای این ملت انجام دهیم، کم است؛ چراکه این ملت در همه صحنهها پای کار، مقاوم و لایق بهترین خدمتهاست.
تولیت حوزه علمیه مالک اشتر بندرعباس در پایان با یادآوری شهادت مظلومانه و غریبانه این عزیزان گفت: شهید رئیسی و یارانش نشان دادند که میتوان با همت بلند، خدماتی انجام داد که مردم راحتی واقعی، آرامش و موفقیت در زندگی را بچشند. امروز وظیفه ماست که همیشه یادشان را زنده نگه داریم، مدام از آنها بگوییم و گزارش خدماتشان را بازگو کنیم، تا مسیر پرافتخارشان همچنان ادامه یابد و مدیران آینده از این مکتب بزرگ درس بگیرند.
