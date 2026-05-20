«اتوبوس امید» به میادین شهر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه همزمان با هفته ملی جمعیت و سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)، طرح «اتوبوس امید» را با هدف ایجاد آرامش، همدلی و حمایت واقعی برگزار کرد.

میرحامد خانی، معاون مشاوران خانواده مرکز وکلای قوه قضاییه در مراسم آغاز به کار اتوبوس‌های امید در سه نقطه تهران و سراسر کشور گفت: امروز جامعه ما برحسب شرایط موجود جنگ، مشکلات اقتصادی و معضلات اجتماعی تحت فشارهای سنگین روحی و روانی قرار گرفته است و مشاوره روانشناختی و مددکاری برای افراد یک ضرورت محسوب می‌شود تا بتوانند به لحاظ روحی خود را تخلیه و به بازسازی درونی براساس رویکردهای علم روانشناسی داشته باشند.

وی افزود: از آنجا که ممکن است اقشار مختلف جامعه به سبب مشغله‌های فراوان و مشکلات معیشتی امکان حضور در مراکز مشاوره و روان درمانی نداشته باشند، به همت و تمهیدات رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه سعی کردیم در حد توان خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی را به صورت عمومی دراختیار مردم بگذاریم؛ لذا با فراهم کردن «اتوبوس امید» و با شعار «اینجا گوش شنوایی هست...»، مشاوران و کارشناسان خود درحوزه خانواده و روانشناسی را به میادین اصلی آوردیم تا مردم بتوانند از نزدیک و بدون هزینه از خدمات مشاوران و حقوقدانان ما استفاده کنند.

معاون مشاوران خانواده مرکز وکلای قوه قضاییه بیان داشت: این طرح علاوه بر تهران در سراسر کشور با ظرفیت بالای مشاوران مرکز درحال اجراست و در اولین مرحله آن ما شاهد استقبال چشمگیر مردم از ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره‌ای بودیم که بیانگر نیازی ضروری در سطح جامعه است.

خانی در ادامه گفت: مجموعه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اهتمام ویژه در امر ثبات و تحکیم بنیان خانواده بر این باور است که همانطور که برای مسائل ومشکلات حقوقی مردم طرح‌های مختلف برگزار می‌شود، باید با توانی مضاعف بر ثبات، سلامت و امنیت روحی و روانی جامعه پرداخت و برای مردم خدمات مناسب فراهم گردد. چرا که آینده کشور درگروی سلامت روانی و تحکیم خانواده‌های ایرانی است و ما برای این موضوع برنامه داریم و گام به گام در راستای تحقق این هدف حرکت خواهیم کرد.