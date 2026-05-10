۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

قضات ایران صاحب دستیار هوشمند شدند

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از ایجاد دستیار هوشمند قضایی برای قضات سراسر کشور همزمان با ایام جنگ تحمیلی سوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: قضات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همزمان با ایام جنگ تحمیلی سوم، دارای دستیار هوشمند قضایی شدند.

این دستیار به‌ عنوان یک راهنما و تصمیم‌یار هوشمند در خدمت قضات و نظام قضایی کشور خواهد بود.

گفتنی است، دستیار هوشمند قضایی یک سامانه یا ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی است که برای کمک به فرایندهای قضایی و حقوقی طراحی شده است. هدف آن افزایش کارایی، سرعت و دقت در تصمیم‌گیری‌ها و امور مرتبط با دادگاه‌ها، وکلا، قضات و سایر فعالان حقوقی است.

