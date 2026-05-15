به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور، در دیدار با امام جمعه میناب و نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری ضمن عرض تسلیت بابت شهادت نوگلان مدرسه شجره طیبه به مردم میناب، گفت: حمله دشمن آمریکایی-صهیونی به جمعی از دانش آموزان بی گناه و بی پناه مدرسه شجره طیبه نشانگر توحش و خوی خون خواری دشمنان و حامیان آنهاست که بدون درنظر گرفتن تمامی اصول اخلاقی، انسانی، قانونی و حقوق بشری به بچه‌های معصومی حمله می‌کند که هیچ نقشی در جنگ و مسائل نظامی ندارند.

وی افزود: بزرگ ترین اقدام ما در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بحث مستندسازی کارشناسی برآورد خسارات بوده است. ما در جنگ ۱۲ روزه ۲۰ هزار کارشناسی در سطح ملی انجام دادیم و در جنگ رمضان نیز با توجه به گستردگی خسارات وارده کارسنگینی برعهده ما گذاشته شد چرا که در جنگ ۱۲ روزه ۸۵۴۱ واحد مسکونی و تجاری در تهران آسیب دید، اما در جنگ اخیر تنها در منطقه ۴ تهران بیش از ۸ هزار مکان مسکونی و تجاری خسارت دید.

عبدلیان پور با اشاره به تاکید رئیس دستگاه قضا در امر تسریع کار کارشناسی برآورد خسارات، گفت: ما مستندسازی‌ها را در قالب استانداردسازی‌های کارشناسی بر پایه ملاک‌های بین المللی انجام می‌دهیم. یعنی مستندسازی‌ها بگونه‌ای است در محاکم بین المللی مورد تایید می‌باشد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، مسئولیت سنگین دیگر مرکز را در عرصه پیگیری حقوقی دانست و بیان کرد: مجموعه ما در کنار امر مستندسازی برآورد خسارات ناشی از جنگ، تیمی از وکلای مجرب و بین المللی در میدان آورده و به اخذ وکالت از خانواده شهدا و آسیب دیدگان اقدام نموده‌اند. ما تاکنون احکامی را به طرفیت از خانواده شهدای غواص، شهدای امنیت، شهدای زمین فوتبال چوار، شهدای مدرسه بروجرد و...، اخذ کرده‌ایم که برخی از آنها به اجرای حکم از سوی دادگاه شعبه ۵۵ بین‌الملل تهران انجامیده است.

وی افزود: وضعیت کنونی کشور و قدرت نمایی ایران زمینه اخذ غرامت به حکم مقام قضایی را فراهم ساخته تا بتوانیم به لحاظ مادی بخشی از خسارات وارده جبران شود که این موضوع مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در بحث اخذ غرامت از دشمنان است.

عبدلیان پور افزود: اقدام دیگر مجموعه ما پیگیری حقوقی جنایات متجاوزین در محاکم بین المللی است که از جمله تاکیدات رهبر شهیدمان بود که فرمودند یقه جنایتکار را رها نکنید حتی اگر ۲۰ سال طول بکشد. در همین راستا ما پیگیری‌های بین المللی را به طور جد دنبال کردیم که دستاوردهای بزرگی برای کشور به همراه داشت.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: ما حامل پیغام و سلام رئیس قوه قضاییه به مردم بزرگ میناب هستیم و در همین زمینه اولین دادخواست را از سوی خانواده شهدای مدرسه شجره طیبه انجام خواهیم داد.