به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با هیئتی از کارشناسان رسمی و وکلا از فرودگاه بینالمللی بندرعباس بازدید کرد.
عبدلیانپور در روند انجام کار کارشناسی برآورد خسارات وارده گفت: اساساً حمله به فرودگاه جنایت جنگی است و آسیبرسانی به زیرساختها و تجهیزاتی که موجب اختلال در ارائه خدمات عمومی میگردد، خساراتی به مراتب بالاتر از میزان تهاجم خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: حمله به رادارهای فرودگاه مسافری عملاً تهدید امنیت جانی و از دسترس خارجشدن خدمات حیاتی حملونقل هوایی است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: با توجه به آسیبهای وارده به تجهیزات تخصصی فرودگاهی و استانداردی که ما برای ثبت نظریههای کارشناسی در نظر گرفتیم، بحث عدم النفع بهصورت جدی مورد توجه است، چرا که فرودگاه و خدمات آن از دسترس و فعالیت خارجشده و ضرر سنگینی به منافع ملی وارد شده است.
عبدلیانپور همچنین در مورد نحوه برآورد خسارات نیز گفت: در نظریههای کارشناسی، برآورد خسارات وارده را متناسب با نوع آسیب و محل تأمین مطالبات، علاوه بر تخمین ریالی، معادل طلا در نظریات کارشناسی لحاظ میکنیم تا خساراتی که مشمول زمان و مسائلی همچون تحریم میشوند، بهروز و مکفی باشند.
