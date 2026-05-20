۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

کناره‌گیری قالیباف از ریاست هیئت‌ مذاکره‌کننده کذب است

رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس ادعای مطرح شده توسط برخی افراد و جریان‌ها مبنی بر کناره گیری قالیباف از ریاست هیئت مذاکره‌کننده کشورمان را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان شمسایی رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس در اظهار نظری در فضای مجازی ادعای مطرح شده توسط برخی افراد و جریان‌ها مبنی بر کناره‌گیری قالیباف از ریاست هیئت مذاکره‌کننده کشورمان را تکذیب کرد.

شمسایی نوشت: ادعای جدید برخی افراد مبنی بر کنار رفتن دکتر قالیباف از سرپرستی تیم مذاکره‌کننده، کذب محض و دروغی آشکار است. امتداد همان خط تخریبی که تا دیروز فرماندهان را نشانه می‌رفت و امروز شهدای والامقام را.

البته از جریانی که سابقه هجمه به فرماندهان نظامی، دفتر مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید را در کارنامه دارد، رفتاری غیر از این انتظار نمی‌رود. این طیف اکنون حمله به شورای عالی امنیت ملی را نیز به کارنامه خود افزوده‌اند؛ و یادآور تخریب نهادهای حاکمیتی توسط دوم خردادی‌های رادیکال در دهه ۷۰ هستند.

مجدد تاکید می‌کنم؛ دکتر قالیباف همچنان ریاست تیم مذاکره‌کننده را بر عهده دارند.

محسن صمیمی

    • IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      مگه مذاکره ای در کار هست ؟
    • IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      مذاکره با شیطان رفتن به قهر جهنم است..

