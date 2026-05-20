استقبال پاکستان از همکاری ایران در تولید واکسن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، وزیر بهداشت کشورمان با سید مصطفی کمال، وزیر بهداشت پاکستان، در حاشیه هفتاد و نهمین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت در ژنو دیدار و گفتگو کرد.
محمدرضا ظفرقندی، در این دیدار ضمن قدردانی از تلاشهای پاکستان برای برقراری صلح در منطقه، بر تقویت همکاریها در حملونقل دارو و ملزومات پزشکی و بهرهگیری از ظرفیتهای تولید واکسن تاکید کرد.
در این دیدار، وزیر بهداشت کشورمان با اشاره به جنگ اخیر و تبعات انسانی آن، از تلاشهای گسترده پاکستان برای کمک به برقراری صلح و آرامش در منطقه قدردانی کرد.
ظفرقندی همچنین با تاکید بر اهمیت همگرایی منطقهای در حوزه سلامت، به همکاریهای جاری دو کشور اشاره کرد و نقش پاکستان در تسهیل حملونقل دارو و ملزومات پزشکی از مسیرهای شرق آسیا را مورد تقدیر قرار داد.
در آغاز این ملاقات، وزیر بهداشت پاکستان با ابراز تسلیت عمیق برای شهادت رهبران و مردم ایران در جریان جنگ، تاکید کرد که همسایگان همواره در کنار یکدیگر هستند و باید از منظر امنیت ملی برای حفظ و ارتقای سلامت همکاری کنند.
وی با اشاره به برنامههای پاکستان برای تقویت ظرفیتهای تولید واکسن در آینده نزدیک، از هرگونه همکاری با جمهوری اسلامی ایران در زمینههای مورد درخواست استقبال کرد.
در پایان، دو طرف ضمن تاکید بر تداوم رایزنیها، بر ضرورت ادامه تلاشها برای برقراری صلح و آرامش در منطقه و توسعه همکاریهای عملیاتی در حوزههای حملونقل دارو، تبادل تجربیات فنی و تولید واکسن تاکید کردند.
