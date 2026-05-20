دوره تربیت خادمان نوجوان در حرم حضرت عباس(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد مدارس دینی بانوان الکفیل وابسته به دفتر متولّی شرعی آستان مقدس عباسی، دوره «آماده‌سازی خادمان الکفیل» را با حضور ۲۰۰ دختر نوجوان برگزار کرد.

مسئول این واحد، اظهار داشت: این دوره ویژه دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله است و به مدت یک ماه ادامه دارد. برنامه‌های آموزشی آن نیز بخش‌های نظری و عملی را شامل می‌شود.

خانم بشری الکنانی افزود: در بخش عملی، شرکت‌کنندگان در فعالیت‌های خدمت‌رسانی داخل آستان مقدس عباسی مشارکت می‌کنند؛ اقدامی که زمینه آشنایی مستقیم آنان با فضای خدمت دینی و فعالیت‌های سازمانی را فراهم می‌سازد.

الکنانی هدف از برگزاری این دوره را تقویت ارزش‌های اخلاقی، توسعه روحیه مسئولیت‌پذیری و تحکیم احساس تعلق دینی و ولایت‌ مداری نسبت به اهل‌ بیت (ع) عنوان کرد و گفت: این اهداف از طریق حضور میدانی در خدمت به زائران و زیر نظر کادرهای تخصصی تربیتی و ارشادی دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: این دوره در چارچوب برنامه‌های تربیتی و فرهنگی واحد مدارس الکفیل برگزار می‌شود؛ برنامه‌هایی که با هدف تربیت نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و توانمند برای خدمت به جامعه بر پایه ارزش‌های اصیل اسلامی طراحی شده‌اند.