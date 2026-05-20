به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی، نشست تخصصی پایگاه‌های میراث‌فرهنگی صبح امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با حضور مدیران پایگاه‌های ملی و جهانی، استادان دانشگاه و مسئولان حوزه میراث‌فرهنگی در موزه ملی ایران برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن، بررسی الزامات حفاظت، مرمت و بازآفرینی میراث‌فرهنگی در شرایط پساجنگ و مواجهه با تهدیدات نوظهور علیه میراث تمدنی کشور بود.

علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی، در این نشست با تاکید بر اهمیت هم‌افزایی میان نهادهای علمی و اجرایی، برگزاری این نشست را اقدامی ضروری برای «تجمیع ظرفیت‌های تخصصی و تدوین اصول و بایسته‌های مرمت آثار تاریخی پس از جنگ» توصیف کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پیوند مؤثر میان دانشگاه، حوزه پژوهش و بدنه اجرایی میراث‌فرهنگی هستیم تا بتوانیم در برابر تهدیدات پیچیده، تصمیمات علمی، دقیق و آینده‌نگر اتخاذ کنیم.

وی با اشاره به ابعاد خسارات ناشی از تجاوزات اخیر امریکایی ـ صهیونی اظهار کرد: در جریان حملات اخیر، ۱۳ هزار و ۵۰۰ نقطه و هدف در کشور مورد تهاجم قرار گرفت که در نتیجه آن، هزاران نفر به شهادت رسیدند و ۱۶۸ کودک نیز در مدرسه شجره طیبه میناب جان باختند.

معاون میراث‌فرهنگی همچنین از آسیب‌دیدگی گسترده آثار تاریخی کشور خبر داد و افزود: بر اساس برآوردهای اولیه، ۱۴۹ بنای تاریخی در ۱۸ استان کشور دچار خسارت شده‌اند که شامل هفت بافت تاریخی، پنج اثر ثبت جهانی و ۵۴ موزه است و تاکنون بیش از ۷.۵ همت خسارت اولیه برای این آسیب‌ها برآورد شده است.

دارابی با تبیین جایگاه تمدنی میراث‌فرهنگی تصریح کرد: میراث‌فرهنگی ریشه، اساس، اصل و هویت ملت ایران است و هرگونه تعرض به آن، تعرض به حافظه تاریخی و سرمایه معنوی یک ملت تلقی می‌شود.

وی در ادامه، با اشاره به بحران معنا در جهان معاصر و ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی در جلوگیری از جنگ‌ها، گفت: امروز شاهد افول کارکرد نهادهایی همچون سازمان ملل و یونسکو در پاسداری از صلح، همزیستی و حفاظت مؤثر از میراث بشری هستیم و این مسئله، مسئولیت کشورها را برای صیانت مستقل و هوشمندانه از میراث تمدنی خود دوچندان می‌کند.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی، مستندسازی و مستندنگاری حملات علیه بناهای تاریخی را ضرورتی راهبردی دانست و تاکید کرد: ثبت دقیق خسارات و روایت مستند جنایات علیه میراث‌فرهنگی، بخشی از حافظه تاریخی ملت‌ها و از الزامات حقوقی و بین‌المللی آینده خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده پایگاه‌های میراث‌فرهنگی کشور اظهار کرد: وجود ۱۰۰ پایگاه میراث ملی و ۲۹ میراث جهانی در قالب ۱۱۴ سایت، ظرفیتی کم‌نظیر برای تبدیل شدن به پیشران علمی، پژوهشی و آموزشی حوزه میراث‌فرهنگی است و باید از این ظرفیت در مسیر کادرسازی، تربیت نیروی انسانی متخصص و ارتقای حکمرانی فرهنگی بهره گرفت.

دارابی در ادامه، مجموعه‌ای از راهبردهای کلان حوزه میراث‌فرهنگی در دوران پیش‌رو را تشریح کرد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به افزایش سواد میراثی جامعه، تبدیل میراث‌فرهنگی به میراث عمومی، حفظ اصالت در کنار معاصرت، استقرار حکمرانی یکپارچه در این حوزه، ابلاغ اسناد ملی میراث‌فرهنگی و موزه‌داری، هیأت‌امنایی شدن بناهای تاریخی و موزه‌ها، توسعه نهضت آموزش، گسترش تعاملات علمی بین‌المللی و احیای آموزش عالی میراث‌فرهنگی اشاره کرد.

وی همچنین از پیگیری ایده تشکیل دانشگاه بین‌المللی میراث‌فرهنگی خبر داد و خاطرنشان کرد: آینده‌پژوهی و ترسیم سناریوهای پیش‌رو برای جایگاه ایران در نظم فرهنگی و تمدنی آینده، ضرورتی انکارناپذیر است و باید با نگاهی راهبردی، ضمن مرمت و بازسازی آثار آسیب‌دیده، رد و نشانه‌های جنگ نیز به‌مثابه بخشی از حافظه تاریخی ملت برای نسل‌های آینده حفظ و روایت شود.