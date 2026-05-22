دعوت عمومی برای مشارکت در پویش «جان ایران»

حجتالاسلام والمسلمین رضا عزتزمانی، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به آغاز پویش «جان ایران» اظهار کرد: این پویش توسط جمعی از گروهها و مجموعههای فعال مردمی شکل گرفته و از مردم عزیز ایران، مادران، خانوادهها، همه دغدغهمندان و افراد اثرگذار کشور دعوت میکند در این حرکت ملی مشارکت کنند.
وی افزود: آینده ایران، قدرت ایران و تداوم اقتدار کشوری که امروز به یک ابرقدرت تبدیل شده، به مؤلفههای مختلفی وابسته است که یکی از مهمترین آنها جمعیت است.
«به ایران جان بده»؛ شعار محوری پویش
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه این حرکت ذیل جریان «جانفدا» در کشور تعریف شده است، گفت: پویش «جان ایران» با شعار «به ایران جان بده» از خانوادهها دعوت میکند با نیت افزودن جانی تازه به ایران عزیز، در ساخت آینده کشور سهیم شوند و خانوادهها، زوجهای جوان و حتی افرادی که خود را مبلغ و حامی این مسیر میدانند، میتوانند نامی را که دوست دارند برای فرزند آینده خود انتخاب کنند و به شماره اعلامشده ارسال کنند.
اتصال خانوادهها به شبکههای مردمی حمایتگر
عزتزمانی توضیح داد: پس از ارسال نام، افراد بلافاصله به شبکهها و گروههای مردمی متصل میشوند و این حرکت وارد میدان عمل میشود و در این فرآیند، خدمات مختلفی از جمله مشاوره، خدمات پزشکی و دیگر حمایتهای مرتبط به خانوادهها ارائه خواهد شد تا این حرکت عمومی به تدریج به یک فرهنگ فراگیر تبدیل شود.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اهمیت نقش مادران در آینده کشور اظهار کرد: این پویش در تلاش است تا امیدآفرینی کند و زمینهای فراهم شود که مادرانی که میخواهند در مسیر پیشرفت ایران نقشآفرینی و مجاهدت کنند، بتوانند فرزندانی را به کشور تقدیم کنند و در این مسیر قدم بردارند و امروز دشمن تلاش میکند یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت کشور یعنی جمعیت را از طریق جنگ تبلیغاتی تضعیف کند و این حضور مردمی میتواند به یک دعوت عمومی برای مقابله با این جریان تبدیل شود.
صدا و سیما میداندار اطلاعرسانی پویش
عزتزمانی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رسانه ملی اشاره کرد و گفت: صدا و سیما تاکنون در زمینه اطلاعرسانی و رساندن پیام این پویش به عموم مردم، میداندار بوده است و رسانه ملی چه در برنامههای تلویزیونی و چه در حوزه اطلاعرسانی و استفاده از ظرفیتهای رسانهای، همراهی خوبی با این حرکت داشته و از این مجموعه تشکر و قدردانی میکنیم.
تأکید بر همافزایی برای ادامه مسیر
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همافزایی بیشتر میان گروههای مردمی، رسانهها و مجموعههای فرهنگی، بتوان گامهای محکمتر و مؤثرتری در مسیر تقویت خانواده و آینده جمعیتی کشور برداشت.
