به گزارش خبرنگار مهر، حسن ترشیزی شامگاه چهارشنبه در مراسم معارفه خود ضمن قدردانی از فرماندهان، مسئولان و فعالان حاضر در جلسه، بر تقویت همکاری و تعامل میان رسانه‌ها و مجموعه سپاه تأکید کرد.

وی با اشاره به همراهی و حمایت مسئولان سپاه و فضای مجازی استان اظهار کرد: با همدلی و مشارکت مجموعه‌های مختلف می‌توان اقدامات مؤثر و جریان‌سازی را در حوزه رسانه رقم زد و بستر مناسبی برای اجرای برنامه‌های تخصصی فراهم کرد.

ترشیزی افزود: انتظار می‌رود فعالان رسانه‌ای با حضور پررنگ‌تر در برنامه‌ها و همکاری مستمر با مجموعه بسیج رسانه، زمینه تحقق اهداف فرهنگی و رسانه‌ای انقلاب اسلامی را فراهم کنند.

مسئول بسیج رسانه گلستان، «امیدآفرینی» را یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های رسانه‌ها دانست و گفت: امروز در بخش‌های مختلف، از ادارات و کارخانه‌ها گرفته تا سایر مجموعه‌ها، اقدامات ارزشمند و خدمات قابل‌توجهی توسط مسئولان انجام می‌شود که اگر به‌درستی ثبت و منعکس نشود، ماندگار نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: رسانه‌های انقلابی باید با حفظ انسجام و هم‌افزایی، روایتگر خدمات، دستاوردها و ظرفیت‌های امیدبخش جامعه باشند تا زمینه تقویت اعتماد عمومی و افزایش نشاط اجتماعی در کشور فراهم شود.