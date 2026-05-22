به گزارش خبرنگار مهر، چند هفته‌ای است که پس از پایان جنگ ۴۰ روزه، شهرداری تهران با همکاری پیمانکاران مختلف، روند بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده را آغاز کرده است. با این حال، برخی پیمانکاران نسبت به نحوه انتخاب و واگذاری پروژه‌ها انتقاد دارند و معتقدند روند توزیع پروژه‌ها شفاف نیست؛ به‌گونه‌ای که بعضی پیمانکاران هم‌زمان چند پروژه دریافت کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر هیچ پروژه‌ای به آن‌ها واگذار نشده است. همین موضوع، شائبه تبعیض در روند انتخاب پیمانکاران را در میان فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

در همین رابطه، خبرنگار مهر گفتگویی با عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، انجام داده است.

محمدخانی در این گفتگو با اشاره به حساسیت فرآیند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده اظهار کرد: انتخاب نهایی پیمانکاران برای بازسازی و نوسازی منازل، کاملاً بر عهده خانواده‌هایی است که خانه‌هایشان آسیب دیده است و هیچ پیمانکاری به‌صورت اجباری از سوی شهرداری تعیین نمی‌شود. شهروندان می‌توانند از میان پیمانکاران دارای صلاحیت و سوابق اجرایی مناسب، گزینه موردنظر خود را انتخاب کنند.

وی افزود: در پروژه‌های مقاوم‌سازی، به‌دلیل اینکه برخی واحدها دچار خسارت جدی شده‌اند اما طبق نظر کارشناسان سازمان نظام مهندسی امکان مقاوم‌سازی آن‌ها وجود دارد، اجرای این پروژه‌ها صرفاً از طریق سازمان نوسازی شهر تهران و پیمانکاران دارای رتبه یک انجام می‌شود. البته در این موارد نیز انتخاب نهایی پیمانکار از میان فهرست معرفی‌شده، بر عهده ساکنان واحدهای مسکونی است.

سخنگوی شهرداری تهران تأکید کرد: فهرست پیمانکاران معرفی‌شده شامل مجموعه‌هایی است که از نظر شهرداری تهران، دارای سابقه مطلوب و عملکرد قابل قبول در اجرای پروژه‌های عمرانی و نوسازی هستند.