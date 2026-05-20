  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

نیروی دریایی سپاه: ۲۶ کشتی با هماهنگی نیروی دریایی عبور کردند

نیروی دریایی سپاه: ۲۶ کشتی با هماهنگی نیروی دریایی عبور کردند

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: در شبانه روز گذشته ۲۶ فروند کشتی اعم از نفتکش ، کانتینربر و سایر کشتی‌های تجاری با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی نیروی دریایی سپاه با صدور پیامی اعلام کرد: در شبانه روز گذشته ۲۶ فروند کشتی اعم از نفتکش ، کانتینر بر و سایر کشتی های تجاری با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.

در این پیام آمده است: تردد از تنگه هرمز با کسب مجوز و با هماهنگی نیروی دریایی سپاه درحال انجام است.

کد مطلب 6836091
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • پیمان IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      15 0
      پاسخ
      پس تنگه را باز کردید ، ما روی عوارض حساب کرده بودیم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها