نیروی دریایی سپاه: ۲۶ کشتی با هماهنگی نیروی دریایی عبور کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی نیروی دریایی سپاه با صدور پیامی اعلام کرد: در شبانه روز گذشته ۲۶ فروند کشتی اعم از نفتکش ، کانتینر بر و سایر کشتی های تجاری با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.



در این پیام آمده است: تردد از تنگه هرمز با کسب مجوز و با هماهنگی نیروی دریایی سپاه درحال انجام است.