اردوهای «علوی»؛ گامی بلند برای تحقق عدالت آموزشی در ۱۰ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جعفری، معاون آموزش، مهارت و پرورش این بنیاد، با اشاره به اولویت‌های راهبردی برای گسترش عدالت آموزشی اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید، برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و اردویی بنیاد علوی با هدف توانمندسازی دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار در ۱۰ استان کشور شتاب بیشتری می‌گیرد.

عدالت آموزشی؛ فراتر از میز و نیمکت

جعفری با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی صرفاً فراهم کردن فرصت‌های یادگیری نیست، افزود: این معاونت رویکردی جامع را دنبال می‌کند که در آن، ابعاد فرهنگی، مهارتی و تربیتی دانش‌آموزان به موازات مباحث آموزشی مورد توجه ویژه قرار دارد.

وی تصریح کرد: در همین راستا، ۲۰ برنامه اردویی طراحی شده است که با حضور ۱۰ هزار دانش‌آموز از ۱۰ استان هدف اجرا خواهد شد. تمرکز اصلی این اردوها بر تقویت هویت ایرانی-اسلامی، ارتقای مهارت‌های زندگی، کشف استعدادها و افزایش نشاط اجتماعی در میان آینده‌سازان کشور است.

پرورش نسلی مسئولیت‌پذیر؛ سرمایه‌گذاری برای آینده

معاون آموزش، مهارت و پرورش علوی با اشاره به ضرورت گسترش روحیه مشارکت در دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای همکار و طراحی اردوهای هدفمند، فرصت‌های برابر رشد و یادگیری را برای تمامی دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق محروم، فراهم کنیم.

جعفری در پایان تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ و تربیت، زیربنای اصلی پرورش نسلی خلاق، امیدوار و مسئولیت‌پذیر است و نقش کلیدی در تحقق اهداف عدالت آموزشی و تربیت متوازن در نظام آموزشی کشور ایفا می‌کند.