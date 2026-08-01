آتش سوزی گسترده در مخازن سوخت پالایشگاهی در اربیل+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، یک منبع محلی عراقی در استان اربیل در اقلیم کردستان عراق از وقوع آتش‌سوزی گسترده در مخازن سوخت در منطقه شمامک از توابع این استان خبر داد.

وی گفت که این آتش‌سوزی در ساعت ۱۲:۰۰ ظهر به وقت محلی رخ داد و با توجه به وجود مخازن سوخت و مواد نفتی در محل آتش‌سوزی و بلند شدن دود غلیظ، حجم آن گسترده است.

این منبع توضیح داد که تیم‌های دفاع مدنی در اربیل فورا به محل حادثه اعزام شدند و حصار امنیتی ایجاد کردند و برای مهار آتش و جلوگیری از ورود آن به پالایشگاه یا تاسیسات مجاور در حال انجام تمام تلاش خود هستند.

منابع امنیتی و کارگران به رویترز گفتند که آتش‌سوزی در یک مخازن سوخت در پالایشگاه در جنوب غربی اربیل عراق رخ داده و باعث توقف فعالیت این پالایشگاه در روز شنبه شده است.

این منابع افزودند که آتش نشانان در تلاش برای مهار آتش هستند.