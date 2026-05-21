جزئیات برگزاری مصاحبه آزمون دکتری ۱۴۰۵ دانشگاه علم و فرهنگ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علم و فرهنگ با صدور اطلاعیه‌ای، زمان‌بندی و شرایط برگزاری مرحله دوم (مصاحبه حضوری) آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، داوطلبانی که پیش‌تر مدارک خود را در سامانه ثبت‌نام الکترونیکی این دانشگاه بارگذاری کرده‌اند، باید بر اساس جدول زمان‌بندی تعیین‌شده در مصاحبه تخصصی حضور یابند.

مصاحبه حضوری داوطلبان دکتری توسط گروه‌های آموزشی و طبق تاریخ‌های مقرر برگزار خواهد شد. اطلاع‌رسانی در خصوص «ساعت دقیق» حضور برای مصاحبه، منحصراً از طریق ارسال پیامک به شماره‌تلفنی که داوطلب در «فرم مخصوص مصاحبه» درج کرده است، صورت می‌گیرد.

ردیف عنوان رشته کد رشته-محل تاریخ مصاحبه علمی مکان مصاحبه ۱ مهندسی و علم کامپیوتر ۴۸۶۱ دوشنبه ۱۱ خردادماه ساختمان مرکزی دانشگاه * ۲ گردشگری ۲۵۱۰ شنبه ۱۶ و سه‌ شنبه ۱۹ خردادماه ساختمان مرکزی دانشگاه * ۳ مهندسی صنایع و سیستم‌ ها ۴۸۰۶ دوشنبه ۱۸ خردادماه ساختمان مرکزی دانشگاه * ۴ روان‌شناسی بالینی ۲۰۲۲ چهارشنبه ۲۰ و شنبه ۲۳ خردادماه ساختمان مرکزی دانشگاه * ۵ حقوق خصوصی ۲۱۵۶ پنجشنبه ۲۱ خردادماه ساختمان مرکزی دانشگاه * ۶ مهندسی عمران ۴۰۴۱ دوشنبه ۲۵ خردادماه ساختمان مرکزی دانشگاه * ۷ مدیریت ورزشی ۱۴۱۲ چهارشنبه ۲۷ و پنجشنبه ۲۸ خردادماه ساختمان مرکزی دانشگاه * ۸ پژوهش هنر ۶۱۳۰ شنبه ۳۰ و یکشنبه ۳۱ خردادماه ساختمان مرکزی دانشگاه * ۹ معماری ۶۰۴۴ شنبه ۶، یکشنبه ۷، سه‌ شنبه ۹ و چهارشنبه ۱۰ تیرماه ساختمان مرکزی دانشگاه * ۱۰ معماری اسلامی ۶۰۴۵ شنبه ۶، یکشنبه ۷، سه‌ شنبه ۹ و چهارشنبه ۱۰ تیرماه ساختمان مرکزی دانشگاه * ۱۱ ژنتیک مولکولی* ۳۱۶۶ یکشنبه ۳۱ خردادماه دانشکده علوم ‌پایه و فناوری ‌های نوین علوم‌ پزشکی * ۱۲ زیست‌ شناسی جانوری – سلولی و تکوینی* ۳۰۹۶ دوشنبه ۱ تیرماه دانشکده علوم ‌پایه و فناوری ‌های نوین علوم‌ پزشکی *

الزامات روز مصاحبه:

داوطلبان موظف‌اند در روز مصاحبه، «اصل مدارک» زیر را به همراه داشته باشند:

شناسنامه و کارت ملی

اصل یا گواهی موقت مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد (با درج معدل و تاریخ فراغت از تحصیل)

کارنامه آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال ۱۴۰۵

اصل فرم تکمیل‌شده شماره یک

اصل گواهی‌نامه زبان انگلیسی

مستندات علمی (چکیده پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، مقالات، کتب، گواهی اختراعات و...)

مدارک خاص (حکم کارگزینی برای سهمیه مربیان، مدارک ایثارگری برای سهمیه ایثارگران)

نکات مهم:

دانشگاه علم و فرهنگ با اشاره به اینکه مصاحبه علمی و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی تنها یک‌بار انجام می‌شود، اعلام کرد: «عدم حضور داوطلب در بازه زمانی تعیین‌شده، به منزله انصراف قطعی تلقی شده و مصاحبه مجدد امکان‌پذیر نخواهد بود.» همچنین نتایج نهایی و قطعی قبولی داوطلبان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

آدرس محل‌های برگزاری مصاحبه:

دانشگاه علم و فرهنگ: تهران، بلوار شهید اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل شهید همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، سالن جلسات طبقه ۱- ساختمان علم (ورود از درب شمالی).

دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین علوم پزشکی (پژوهشگاه رویان) : بزرگراه شهید سلیمانی (رسالت)، انتهای خیابان بنی‌هاشم، بالاتر از میدان بنی‌هاشم، پلاک ۳۶۷ (ساختمان شهید رعیت).