به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع کلیه داوطلبان محترم آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال ۱۴۰۵ می‌رساند، تاریخ برگزاری جلسات مصاحبه در دانشکده‌ها و مراکز دانشگاه صنعتی شریف به شرح زیر اعلام می‌گردد:

• پژوهشکده علوم و فناوری نانو: روزهای شنبه و یکشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ و ۱۴۰۵/۰۳/۱۷

• تمامی دانشکده‌ها و گروه‌ها: (فنی و مهندسی، مدیریت و اقتصاد، شیمی، فیزیک، علوم ریاضی) در روزهای دوشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ تا پنج شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۲۱

- لازم است داوطلبان معرفی شده در سامانه پذیرش آزمون دکتری نیمه‌متمرکز دانشگاه به آدرس https://admission.edu.sharif.ir ثبت نام و مدارک لازم را بارگذاری کنند. زمان ثبت نام در سامانه مذکور ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ لغایت ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ خواهد بود. این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

- اطلاع‌رسانی در خصوص زمان دقیق جلسات مصاحبه آزمون دکتری، از طریق وب‌سایت https://grad.sharif.ir و www.sharif.ir و در کانال رسمی آموزش دانشگاه صنعتی شریف در پیام رسان بله به آدرس https://ble.ir/edu_sharif صورت خواهد پذیرفت.

- با توجه به محدودیت زمان ثبت‌نام الکترونیکی به تمام داوطلبان گرامی توصیه می‌شود، قبل از شروع فرایند ثبت‌نام در سامانه پذیرش دانشگاه، مدارک ضروری از جمله موارد زیر را به صورت فایل الکترونیکی آماده نمایند.

کارنامه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد - دانشنامه یا گواهی موقت دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد که در آن معدل دوره قید شده باشد - دانشجویان شاغل به تحصیل فرم فراغت از تحصیل یا فرم معدل، سوابق پژوهشی مانند مقالات چاپ شده یا پذیرفته شده و سایر مدارک افتخارات علمی.

لازم به ذکر است هر گونه تغییر در اطلاعات مزبور و جزئیات بیشتر از طریق وب‌سایت https://grad.sharif.ir به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.