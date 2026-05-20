امضای قرارداد همکاری میان شرکت نفت فلات قاره ایران و پژوهشگاه صنعت نفت

به گزارش خبرگزاری مره به نقل از روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران، آیین انعقاد و تبیین قراردادهای پژوهشی–فناورانه با هدف رفع چالش‌های عملیاتی، توسعه فناوری‌های راهبردی و بومی‌سازی دانش فنی میان شرکت نفت فلات قاره ایران و پژوهشگاه صنعت نفت با حضورسیدمهدیا مطهری، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران؛ احمدرضا راستی، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران، عظیم کلانتری‌اصل، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.

چهار پروژه کلیدی موضوع قرارداد در حوزه‌های فرآیندی و عملیاتی شامل تعیین منشا رسوب و ایجاد خوردگی در تاسیسات فرآورشی سکوی گازی سلمان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه، به‌کارگیری نانوسیال بر پایه نانوساختارهای کربنی با هدف افزایش طول عمر روغن کمپرسورهای هوا، تدوین، پیاده‌سازی و اجرای سیستم مدیریت خوردگی در تأسیسات خشکی منطقه عملیاتی قشم و ارائه و تبیین روند اجرایی بومی‌سازی دانش فنی ساختارهای جداسازی آب از نفت خام با رویکرد حذف مواد شیمیایی تعلیق‌شکن و بهینه‌سازی فرآیند نمک‌زدایی است.

تاکید بر توانمندی داخلی در مسیر توسعه فناورانه

سیدمهدیا مطهری، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران در این آیین ضرورت حمایت از نخبگان را مورد اشاره قرار داد و گفت: این قراردادها با هدف تقویت تاب‌آوری صنعت نفت و توسعه ظرفیت‌های مهندسی تدوین شده و گامی موثر در جهت حمایت از نخبگان و ارتقای توانمندی‌های عملیاتی در شرکت نفت فلات قاره ایران است.

احمدرضا راستی، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران نیز با تاکید بر توانمندی مراکز علمی داخلی، اظهار کرد: امضای این قراردادها در شرایط کنونی، نشان‌دهنده اراده و توان متخصصان داخلی است. در این شرایط فعلی فعالیت‌های توسعه‌ای نه‌تنها متوقف نشده، بلکه با تمرکز بر طرح‌های فناورانه، مسیر تعالی صنعت نفت را با جدیت دنبال می‌کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد با کمک مراکز پژوهشی و دانشگاهی همچون پژوهشگاه صنعت نفت، مشکلات و چالش‌های پیش‌روی صنعت نفت دریایی کشور برطرف شود.

عظیم کلانتری‌اصل، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت نیز در این آیین اظهار امیدواری کرد که همکاری‌های دوجانبه به افزایش بهره‌وری و حصول نتایج مثبت در جهت تولید نفت وگاز منجر شود.

وی ضمن اعلام آمادگی پژوهشگاه صنعت نفت برای اشتراک تجربیات و ارائه خدمات فناورانه به مجموعه صنعت نفت، افزود: چابکی سازمانی در زمان بحران و بهره‌گیری از فناوری برای رفع چالش‌های موجود ضروری است.

همچنین در حاشیه آیین انعقاد و تبیین چهار قرارداد پژوهشی–فناورانه میان شرکت نفت فلات قاره ایران و پژوهشگاه صنعت نفت، نشست هم‌اندیشی تخصصی با عنوان «بومی‌سازی دانش فنی نانوساختارهای جداسازی آب از نفت‌خام با رویکرد حذف مواد شیمیایی تعلیق‌شکن و تلاش در جهت حذف فرآیند نمک‌زدایی» برگزار شد.

در این نشست تخصصی که در راستای تکمیل نیازهای دانشی و فناورانه دو مجموعه و با هدف ارائه راهکارهای علمی و کاربردی برای رفع چالش‌های تولید در سکوهای نفتی شرکت نفت فلات قاره ایران برگزار شد، ابعاد علمی و فنی توسعه فناوری‌های نوین در حوزه جداسازی آب از نفت‌خام با تاکید بر بهره‌گیری از نانوساختارها و کاهش وابستگی به مواد شیمیایی فرآیندی مورد بررسی و ظرفیت‌های موجود برای بومی‌سازی این دانش فنی و به‌کارگیری آن در فرآیندهای عملیاتی تاسیسات تولیدی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.