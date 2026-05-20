تحقق آرزوی خلبان شدن کودک بازمانده مدرسه شجره طیبه میناب در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه فرودگاه بین‌المللی شهید آیت‌الله صدوقی یزد، میزبان میهمانی متفاوت بود. محمد شریفی، دانش‌آموز هفت‌ساله‌ای که در حادثه مدرسه «شجره طیبه» میناب مجروح شده و هم‌اکنون برای تکمیل روند درمانی خود در یزد به سر می‌برد، با همراهی مجموعه‌های مختلف استان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تیم درمانی و با استقبال شرکت هواپیمایی یزد ایر، تجربه‌ای به‌یادماندنی را رقم زد.

در این برنامه، محمد ضمن بازدید از بخش‌های مختلف یک فروند هواپیمای RJ و آشنایی با فرآیند عملیات پروازی، برای لحظاتی در صندلی خلبان نشست تا آرزوی کودکی‌اش رنگ واقعیت به خود بگیرد.

در پایان این مراسم نیز مسئولان فرودگاهی، نظامی و انتظامی حاضر در فرودگاه، ضمن تقدیر از ایستادگی این کودک، با اهدای هدایایی، یاد شهدای حادثه مدرسه میناب را گرامی داشتند.