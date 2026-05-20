به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین حسنزاده عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم «امنیت، سلامت و صیانت از محیط زیست» که به مناسبت هفته سلامت در مدرسه خدیجه کبری(س) ناحیه ۵ آموزش و پرورش تبریز برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید دانشآموز «ماکان» اظهار کرد: ایثار و فداکاری این شهید دانشآموز، نمونهای ماندگار از ازخودگذشتگی برای میهن است و بازخوانی این روایت از زبان دانشآموزان میتواند در نهادینهسازی فرهنگ ایثار در نسل آینده نقش مؤثری داشته باشد.
وی با اشاره به برگزاری مسابقه قصهگویی «ماکان» از سوی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: این رویداد فرهنگی، علاوه بر زنده نگه داشتن یاد این شهید، بستری برای پیوند مفاهیم انسانی با حفاظت از محیط زیست و سرمایههای ملی فراهم میکند.
حسنزاده ادامه داد: دانشآموزان با روایت زندگی و رشادتهای این شهید، میتوانند به سفیران فرهنگ فداکاری، مسئولیتپذیری اجتماعی و حفاظت از طبیعت تبدیل شوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت امنیت زیستمحیطی گفت: سلامت شهروندان ارتباطی مستقیم با کیفیت محیط زیست دارد و تحقق شاخصهای مطلوب در حوزه سلامت عمومی، نیازمند انسجام در برنامههای حفاظتی و مشارکت جدی اقشار مختلف جامعه، بهویژه دانشآموزان است.
وی خاطرنشان کرد: آموزش صحیح مفاهیم زیستمحیطی در مدارس و تقویت حس مسئولیتپذیری در میان نسل نوجوان، از مهمترین راهکارها برای تضمین آیندهای سالم، پویا و برخوردار از امنیت زیستمحیطی است.
حسنزاده تصریح کرد: اگر فرهنگ صیانت از محیط زیست از دوران دانشآموزی تقویت شود، میتوان به شکلگیری نسلی امیدوار بود که در برابر آسیبهای محیطزیستی حساس، مسئول و کنشگر باشد.
