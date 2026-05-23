به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از طرح ملی زیست محیطی ماموریت ماکان با حضور نماینده وازرتخانه آموزش و پرورش، مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان و رابطین سلامت و محیط یاران در ارودگاه دانش آموزی شهرستان میناب برگزار شد.

در این مراسم مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: بنا به اصل پنجاهم قانون اساسی همه افراد یک جامعه در تعهد به محیط زیست نسبت به حال و آینده مسئول هستند.

حبیب مسیحی تازیانی افزود: ماموریت این محیط یار شهید، که همواره در صیانت از محیط زیست تلاش می کرد ناتمام ماند، اما این ماموریت و راه این عزیزان همواره ادامه خواهد داشت و نقشه راهی گسترده تر و روشن تر برای صیانت از محیط زیست ترسیم خواهد کرد.

وی همچنین با گرامیداشت هفته سلامت افزود: سلامت و محیط زیست دو مولفه ای است که همواره باید در داشتن یک جامعه شاداب و پویا در کنار یکدیگر باشند و در این میان نقش دانش آموزان همیار محیط زیست در ترویج فرهنگ سلامت و محیط زیست در محیط خانواده و مدرسه می تواند در جامعه ثاثیر بسزایی داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان با بیان اینکه ما سالانه با برنامه ریزی هماهنگ با اداره کل آموزش و پروش استان، دوره های آموزشی با موضوعات مختلف در حوزه های محیط زیست را در سراسر استان در مدارس برگزار می کنیم ادامه داد: ماموریت ماکان عزم ما را در انجام رسالت سازمانی خود راسخ تر و محکم تر کرده و ما در تلاش هستیم با شیوه های نوین و کاربردی تر در این زمینه برنامه ریزی کنیم .