به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان بهابادی، در دومین همایش بزرگ «وطنیار» که به مناسبت سالروز تأسیس سازمان دانشآموزی برگزار شد، گفت: سازمان دانشآموزی یزد نماد آموزش و پرورش است.
وی در این مراسم با تبریک سالروز تأسیس این سازمان و قدردانی از کارکنان آن، بر نقش اثرگذار سازمان دانشآموزی در تربیت نسل آیندهساز کشور تأکید کرد.
همایش «وطنیار» با هدف تقویت روحیه همدلی، مسئولیتپذیری اجتماعی و مشارکت فعال دانشآموزان در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور برگزار شد.
این رویداد بستری برای پرورش نسل آگاه، متعهد و آیندهساز ایران اسلامی فراهم میکند و نقش دانشآموزان را به عنوان یاوران امروز و سازندگان فردای میهن برجسته میسازد.
