به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و چهل و یکمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان لرستان با محوریت بررسی برنامههای گرامیداشت اول خرداد، موسوم به «روز ملی لرستان»، و همچنین میزبانی جشنواره ملی داستاننویسی رضوی، با حضور استاندار لرستان، نماینده ولیفقیه در استان و جمعی از مدیران ارشد برگزار شد.
تدوین مجموعهای از برنامههای فرهنگی، هنری و اجتماعی برای بزرگداشت اول خرداد
در ابتدای این جلسه، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان و دبیر شورای فرهنگ عمومی استان، گزارشی از اقدامات انجامشده در راستای گرامیداشت روز ملی لرستان ارائه کرد.
میثم محتشم با اشاره به برنامهها و طرحهای در دست اقدام برای نکوداشت این روز گفت: در ماههای اخیر، جلسات متعددی در قالب کارگروههای تخصصی شورای فرهنگ عمومی برگزار شده و مجموعهای از پیشنهادها و برنامههای فرهنگی، هنری و اجتماعی برای بزرگداشت اول خردادماه تدوین شده است.
پهماهنگی میان دستگاههای مختلف برای انسجامبخشی به برنامهها
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به روند هماهنگی میان دستگاههای مختلف افزود: کارگروههای مرتبط با شورای فرهنگ عمومی با هدف انسجامبخشی به برنامهها و بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی، فرهنگی و مردمی استان، در حال پیگیری طراحی و اجرای مجموعهای از برنامههای متنوع برای گرامیداشت روز ملی لرستان هستند.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه خرمآباد نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت تقویت هویت فرهنگی و تاریخی لرستان اظهار داشت: روز ملی لرستان فرصتی ارزشمند برای بازخوانی ظرفیتهای فرهنگی، تمدنی و اجتماعی استان است و باید با طراحی برنامههای اثرگذار، زمینه معرفی هرچه بهتر این ظرفیتها در سطح ملی فراهم شود.
استاندار لرستان نیز با تأکید بر همافزایی دستگاههای اجرایی در برگزاری این مناسبت گفت: گرامیداشت اول خرداد باید به بستری برای انسجام فرهنگی و مشارکت عمومی تبدیل شود و تمامی دستگاهها موظفاند در چارچوب وظایف خود، برای برگزاری باشکوه این رویداد همکاری کنند.
میزبانی لرستان از جشنواره ملی داستاننویسی رضوی
در ادامه این نشست، موضوع برگزاری «جشنواره ملی داستاننویسی رضوی» در استان لرستان و شهر خرمآباد مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای شورا با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و ادبی استان، میزبانی این جشنواره را فرصتی مهم برای تقویت جریانهای فرهنگی و تولیدات ادبی با محوریت فرهنگ رضوی عنوان کردند.
در پایان، مقرر شد دستگاههای مرتبط نسبت به تدوین برنامههای اجرایی و هماهنگیهای لازم برای برگزاری هرچه مطلوبتر این رویدادهای فرهنگی اقدام کنند.
نظر شما