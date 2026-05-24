راهیابی ۱۱۱ اثر به مرحله نهایی جشنواره ملی خوشنویسی رضوی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی هوشمند از ارسال ۱۷۳ اثر به دبیرخانه بیست و یکمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی خبر داد و اظهار کرد: مجموعاً ۱۷۳ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که از این تعداد، ۱۱۱ اثر پس از پالایش و ارزیابی اولیه، موفق به راه‌یابی به مرحله داوری نهایی و حضور در نمایشگاه جشنواره شدند.

وی در تشریح آمار تفکیکی آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره تصریح کرد: در بخش شکسته نستعلیق، ۴۷ اثر به دبیرخانه ارسال شد که از این میان ۲۸ اثر به مرحله نهایی راه یافتند. در خط ثلث از ۲۷ اثر، ۱۵ اثر، در خط نسخ از ۲۱ اثر، ۱۴ اثر و در بخش نستعلیق نیز از ۷۸ اثر رسیده، ۵۴ اثر برای حضور در نمایشگاه و داوری پایانی معرفی شدند.

رئیس جشنواره ملی خوشنویسی رضوی با اشاره به جایگاه استان قزوین در هنر خوشنویسی کشور خاطرنشان کرد: این رویداد هنری از سری برنامه‌های بیست و دومین جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) است که به میزبانی پایتخت خوشنویسی ایران برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین در پایان با اشاره به برنامه زمانی این رویداد گفت: داوری نهایی آثار، پنج‌شنبه ۸ خردادماه انجام خواهد شد و آیین اختتامیه نیز احتمالاً در نیمه دوم خردادماه در قزوین، پایتخت خوشنویسی ایران، برگزار می‌گردد.