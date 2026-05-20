به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز امیدی اظهار کرد: با توجه به مطالبات ذینفعان و در نتیجه پیگیریهای مستمر گمرکات کردستان، گمرک باشماق به عنوان گمرک تخصصی ترخیص ماشینآلات راهسازی و معدنی انتخاب و معرفی شد.
وی افزود: استان کردستان به دلیل برخورداری از راههای مواصلاتی گسترده و معادن متعدد، نیازمند تقویت تجهیزات و ماشینآلات تخصصی در این حوزه است و با ابلاغ این مجوز، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در زمینه واردات و ترخیص این ماشینآلات کاهش خواهد یافت.
ناظر گمرکات استان کردستان و مدیرکل گمرک سنندج تصریح کرد: این مجوز میتواند نقطه عطفی در رونق کسبوکار، توسعه فعالیتهای معدنی و پایداری اشتغال در استان باشد.
امیدی همچنین از آمادگی گمرکات استان برای ارائه خدمات به واحدهای بزرگ و کوچک فعال در این حوزه خبر داد و خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی میتوانند از ظرفیت و امتیاز اختصاصیافته به گمرکات کردستان در این بخش بهرهمند شوند.
