۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۵۶

ارزش مبادلات تجاری از مرزهای کردستان از ۲.۱ میلیارد دلار گذشت

سنندج- ناظر گمرکات کردستان گفت: امسال برای گمرکات کردستان با ثبت رشدی چهار درصدی در ارزش مبادلات تجاری همراه بود و ارزش مبادلات تجاری از مرزهای کردستان از ۲.۱ میلیارد دلار گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز امیدی عصر جمعه ضمن ادای احترام به شهید محمود صارمی و همه شهدای عرصه اطلاع‌رسانی و تبریک روز خبرنگار، در گزارشی از عملکرد گمرکات استان در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ ارائه داد و اظهار کرد: در چهار ماهه نخست امسال، مجموع مبادلات تجاری گمرکات کردستان به نزدیک یک میلیون و ۶۶۶ هزار تن کالا با ارزشی بالغ بر دو میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ارزشی ۴ درصدی برخوردار است.

به گفته وی، ارزش کل مبادلات تجاری در این مدت از ۲/۱ میلیارد دلار فراتر رفته و بخش قابل توجهی از این حجم به صادرات اختصاص دارد.

صادرات ۵۳۰ هزار تن کالا

ناظر گمرکات کردستان افزود: در این مدت بیش از ۵۳۰ هزار تن کالا به ارزش بالغ بر ۲۵۳ میلیون دلار از مرزهای استان صادر شده است.

وی یادآور شد: از این میزان، ۴۰۶ هزار تن به ارزش بیش از ۱۷۱ میلیون دلار مستقیماً از گمرکات استان اظهار و ترخیص شده است.

امیدی اذعان کرد: عراق با سهم ۹۹ درصدی، اصلی‌ترین مقصد صادراتی بوده و پس از آن روسیه، ترکیه، افغانستان، سوریه، قرقیزستان، قزاقستان و آلمان در رده‌های بعدی قرار دارند.

وی یادآور شد: عمده کالاهای صادراتی شامل گوجه‌فرنگی، هندوانه، بستنی، تراکتور کشاورزی، سیب درختی، آهن اسفنجی و سیر بوده است.

واردات بیش از ۴۰ هزار تنی کالا

مدیرکل گمرک سنندج در بخش دیگری از سخنان خود به واردات قطعی و ورود موقت کالا اشاره کرد و گفت: در مجموع ۴۰ هزار و ۴۰۶ تن کالا به ارزش حدود ۲۰۸ میلیون دلار وارد استان شده است.

امیدی ادامه داد: از این میزان، ۹ هزار تن به ارزش ۸۲ میلیون و ۳۸۴ هزار دلار مربوط به واردات قطعی بوده و مابقی در قالب ورود موقت ثبت شده است.

وی خاطر نشان کرد: محصولاتی چون شمش طلا، شمش آلومینیوم، ضایعات آلومینیوم، موز سبز، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و قطعات خط تولید، مواد اولیه و اقلام مورد نیاز مرزنشینان از کشورهایی مانند عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، قطر، هند و اکوادور وارد و ترخیص شده‌اند.

ترانزیت؛ جایگاه ویژه مرز باشماق

امیدی همچنین به نقش محوری کردستان در ترانزیت کالا اشاره کرد و گفت: در چهار ماه نخست امسال، تشریفات گمرکی بیش از یک میلیون و ۷۱ هزار تن انواع کالا به ارزش نزدیک به یک میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار در رویه عبور خارجی از گمرک باشماق انجام شده است.

ناظر گمرکات کردستان خاطر نشان کرد: بخش عمده این ترانزیت، یعنی بیش از ۸۳۵ هزار تن به ارزش بیش از ۵۹۵ میلیون دلار، به شیوه ترانزیت مبدأ صورت پذیرفته است و این آمار، اهمیت راهبردی مرز باشماق را به عنوان یکی از دروازه‌های اصلی تجارت ایران با منطقه نشان می‌دهد.

