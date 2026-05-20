فیفا موظف است برای همه اعضای تیم ملی فوتبال ایران ویزا بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین حسین زاده که به همراه تیم ملی فوتبال ایران در اردوی آماده سازی ترکیه حضور دارد با اشاره به وضعیت خوب ملی پوشان کشورمان گفت: تمرینات خوبی را در تهران پشت سر گذاشتیم که ادامه آن در اردوی ترکیه است.

وی با بیان این که همه بازیکنان برای درخشش در جام جهانی آماده هستند گفت: صادر شدن ویزای بازیکنان در اختیار کسی نیست و این فیفا است که باید به این موضوع ورود کند و برای اعضای کادر فنی و همه بازیکنان ویزا بگیرد.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در پایان گفت: تمام بازیکنان تلاش خواهند کرد تا در جام جهانی بهترین خودشان باشند و برای تیم ملی ایران بهترین عملکرد را داشته باشند.