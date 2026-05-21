لیست تیم ملی فوتبال مصر برای جام جهانی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال مصر یکی از حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ است. حُسام حسن سرمربی این تیم لیست اولیه بازیکنان دعوت شده به جام جهانی را اعلام کرد.

دروازه‌بان‌ها:

محمد الشناوی، مصطفی شوبیر، المهدی سلیمان، محمد علاء

مدافعان:

محمد هانی، طارق علاء، حمدی فتحی، رامی ربیعه، یاسر ابراهیم، حسام عبدالمجید، محمد عبدالمنعم، احمد فتوح، کریم حافظ

هافبک‌ها:

مروان عطیه، مهند لاشین، نبیل عماد دونگا، محمود صابر، احمد سید زیزو، امام عاشور، مصطفی عبدالرئوف «زیکو»، محمود حسن ترزگه، ابراهیم عادل، هیثم حسن، محمد صلاح

مهاجمان:

عمر مرموش، آقطای عبدالله، حمزه عبدالکریم

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل