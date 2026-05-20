به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت در دیدار با رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران از برنامه‌های این مرکز و همچنین ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی ریاست جمهوری برای تقویت همگرایی میان طب ایرانی و پزشکی نوین، ایجاد شبکه ملی پژوهش و فناوری طب ایرانی و تدوین اسناد ملی در این حوزه خبر داد.

علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران در این دیدار با تأکید بر اهمیت توجه به بند دوازدهم سیاست های کلی سلامت کشور و آموزه‌های بهداشتی و تمدنی ایران اسلامی در حوزه سلامت، گفت: توجه به پیشگیری، ارتقای سلامت، سلامت معنوی و سلامت روان از محورهای مهم در سیاست‌های سلامت است.

وی افزود: در کنار بهره‌گیری از دستاوردهای پزشکی نوین، باید از ظرفیت‌های علمی طب ایرانی در چارچوب شواهد علمی برای پاسخگویی به مسائل روز سلامت از جمله آلودگی هوا، آلودگی صوتی و استرس بهره گرفت.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران تصریح کرد: تقویت سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی مبتنی بر طب ایرانی مورد وثوق و پالایش شده و توسعه رویکردهای پیشگیرانه در نظام سلامت می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه ایفا کند.

حسین رضایی‌زاده، رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت نیز در این دیدار گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات مرکز طب ایرانی و مکمل ارائه کرد و با اشاره به رویکرد همگرایی در سیاست‌های این مرکز گفت: ارتقای دفتر طب ایرانی به «مرکز طب ایرانی و مکمل» در وزارت بهداشت با هدف تقویت هماهنگی و هم‌افزایی میان این مرکز، معاونت‌های تخصصی وزارت بهداشت و سایر نهادهای مرتبط در حوزه سلامت دنبال شده است.

وی افزود: در همین راستا، پیشنهاد تأسیس «شبکه ملی پژوهش و فناوری طب ایرانی» در وزارت بهداشت مطرح و موافقت اولیه برای راه‌اندازی آن کسب شده است تا ظرفیت‌های پژوهشی کشور در این حوزه به شکل منسجم‌تری ساماندهی شود.

رضایی‌زاده همچنین با اشاره به تعاملات علمی با فرهنگستان علوم پزشکی تصریح کرد: همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد سلامت و گروه حکمت، طب سنتی و طب دوران تمدن اسلام و ایران به عنوان بازوی کارشناسی، از برنامه‌های جدی برای تقویت سیاست‌گذاری و توسعه علمی طب ایرانی است.

وی ضمن قدردانی از فعالیت‌های گروه طب سنتی فرهنگستان در ایجاد همگرایی میان حوزه پزشکی نوین و سایر گروه‌های علمی فرهنگستان افزود: برگزاری نشست‌ها، سمینارهای علمی مشترک و جلسات گفتگوی علمی میان صاحب‌نظران این حوزه، نقش مهمی در تقویت تعاملات علمی و توسعه گفتمان علمی طب ایرانی داشته است.

رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت در پایان نیز گزارشی از به‌روزرسانی سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی و نیز تدوین سند ملی حکمرانی طب ایرانی و فرآورده‌های سنتی و طبیعی ارائه کرد.