به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه مرحله استانی سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود «آفرینش» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان، با حضور پرشور کودکان و نوجوانان هنرمند و رقابت ۲۱ گروه منتخب از سراسر استان، در خرمآباد برگزار شد.
در پایان این رقابت و بر اساس رأی هیئت داوران، گروه «آسمان» از مرکز سیار شهری شماره ۲ کانون پرورش فکری خرمآباد موفق به کسب مقام اول شد.
گروه «بابونه» از مدرسه شهید آوینی نیز مقام دوم را از آن خود کرد.
گروه «نغمههای روشن فردا» از مرکز شماره ۵ کانون پرورش فکری خرمآباد در جایگاه سوم قرار گرفت.
تجلیل از تکخوانهای برتر
همچنین از تکخوانهای برتر این جشنواره نیز تجلیل شد که اسامی آنها عبارتاند از:
سبحان یوسفآرا
امیررضا قائدرحمت
محمدطاها پویا
مرحله استانی سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود «آفرینش» در لرستان با استقبال پرشور کودکان و نوجوانان هنرمند همراه بود.
ثبتنام بیش از ۹۳ گروه و راهیابی ۲۱ گروه به مرحله نهایی
رضا داوری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، در آیین اختتامیه مرحله استانی سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود «آفرینش» با تأکید بر نقش اثرگذار هنر سرود، به تشریح ابعاد این رویداد فرهنگی پرداخت.
داوری با تأکید بر نقش اثرگذار هنر سرود گفت: سرود، زبان مشترک احساس و اندیشه است و سرودهای انقلابی و حماسی همواره در خط مقدم انتقال مفاهیم والای ایثار و مقاومت قرار داشتهاند.
مدیرکل کانون لرستان با قدردانی از حضور کودکان و نوجوانان شرکتکننده، مربیان، داوران و عوامل اجرایی جشنواره افزود: در مرحله استانی این رویداد، بیش از ۹۳ گروه ثبتنام کردند که پس از ارزیابیها، ۲۱ گروه به مرحله نهایی راه یافتند.
وی ادامه داد: از این تعداد، ۱۲ گروه از مراکز کانون پرورش فکری و ۹ گروه از مراکز آزاد و فرهنگی استان در این مرحله حضور داشتند.
مشارکت بیش از ۲ هزار و ۲۵۰ کودک و نوجوان در جشنواره
داوری با اشاره به مشارکت گسترده نسل نوجوان در این رویداد فرهنگی اظهار داشت: در مجموع بیش از ۲ هزار و ۲۵۰ کودک و نوجوان در این جشنواره مشارکت داشتند و ۲۵ اثر موسیقایی نیز برای بررسی در سطح ملی ارسال شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان با بیان اینکه شرکتکنندگان این جشنواره در دو رده سنی ۷ تا ۱۴ سال و ۱۵ تا ۲۲ سال حضور داشتند، افزود: همه شرکتکنندگان این جشنواره برندهاند و حضور آنان نشاندهنده استعداد، تلاش و امید نسل آینده کشور است.
داوری در پایان با قدردانی از داوران، مربیان و اصحاب رسانه، بر ضرورت تقویت نقش کودکان و نوجوانان در روایت تاریخ، مقاومت و هویت ملی تأکید کرد.
