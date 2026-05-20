سرپرست بخشداری شبانکاره: صرفه جویی در مصرف انرژی در دستور کار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول کاوه فرد عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری بخش شبانکاره با بیان اینکه امروز موضوع جوانی جمعیت و جلوگیری از روند پیری جمعیت، از دغدغه‌های اساسی در نظام و دولت است، اظهار کرد: متاسفانه زاد و ولد و فرزندآوری در میان خانواده ها کمرنگ شده و خانواده‌ها به تک فرزندی و دو فرزندی روی آورده اند.

وی بیان کرد: با استناد به آموزه‌های دینی و اجتماعی و همچنین نیاز آینده جامعه به نیروی کار و ایجاد امید و نشاط در جامعه، می طلبد، همه ارکان تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشور و نهادهای تبلیغی در مورد فرزندآوری، خانواده‌ها را تشویق و ترغیب کرده و همچنین مباحث مالی تشویقی را نیز مورد اهتمام قرار دهند؛ چرا که نبود اهتمام لازم و انجام نشدن اقدامات مقتضی در این زمینه، می تواند لطمه های جبران ناپذیری به کشور و آینده وارد کند.

سرپرست بخشداری شبانکاره اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی پیش آمده در کشور و از مدار خارج شدن تعدادی از نیروگاه ها و پالایشگاه ها و کمبود منابع آبی باید دستگاه‌ها و نهادها در مصرف بهینه برق و آب و خاموش کردن وسایل سرمایشی در ساعات غیر اداری و پیک مصرف اقدام کنند و اداره برق موظف است، نظارت دقیق بر میزان مصرف ادارات و نهادها و بانک ها داشته باشد تا مشترکان خانگی دچار مشکل نشوند.

لزوم تغییر الگوی کشت

کاوه فرد به عرصه کشاورزی و امنیت غذایی پرداخت و بیان کرد: استان ما در منطقه گرمسیری و خشک کشور قرار دارد و در سال های اخیر کشور و استان ما دچار کم بارشی بوده است و در کشاورزی سنتی ما نیز آب بسیار زیاری به هدر می رود که در این شرایط تغییر الگوی کشت در کشور و به ویژه بخش شبانکاره ضروری است

وی تصریح کرد: این نوع کشاورزی به ویژه در بخش صیفی جات که با هزینه های هنگفتی نیز صورت می‌گیرد، علاوه بر اینکه نمی تواند کمکی به مقوله امنیت غذایی کند، خود به عاملی برای تحمیل بار سنگین به خانواده ها، جامعه و دولت تبدیل می شود چرا که سموم شیمیایی بیش از حدی که در این مزارع استفاده می شود و برای سلامتی انسان بسیار مضرند.

کاوه‌فرد تصریح کرد: به منظور ایجاد امنیت غذایی لازم است، به سمت کشاورزی نوین، کاشت محصولات کم‌آب‌بر و استراتژیک همچون گندم، جو و نهاده‌های دامی حرکت کرد تا کشور با توجه به ظرفیت‌های موجود در این زمینه، از واردات محصولات استراتژیک بی نیاز شود.

سرپرست بخشداری شبانکاره با اشاره به موضوع زنجیره تولید در بخش کشاورزی، بر اهتمام جدی در این زمینه تأکید کرد و گفت: در موضوع زنجیره تولید باید تلاش کنیم از زمین تا بازار مصرف را با همکاری و تعامل مناسب در بخش پیاده سازی کنیم تا ارزش افزوده محصولات تولیدی عاید کشاورزان بخش شود و دست واسطه گران را در این زمینه کوتاه کنیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه فرصت مسئولیت اندک است، از اعضای شورای اداری بخش خواست که این فرصت خدمت را غنیمت شمرده، از آن به بهترین نحو بر اساس تعهد و مسئولیتی که پذیرفته اند، پاسخگو باشند.

وی همچنین از مدیران و مسئولان ادارات بخش خواست به هنگام ماموریت و مرخصی و یا حضور مدیران شهرستانی و استانی، با بخشداری هماهنگی لازم را به عمل آورند.