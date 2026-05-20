گفتگوی رئیس سازمان حج و زیارت و سرکنسول ایران در جده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت؛ علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت و حسن زرنگار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جده در دیداری صمیمانه که در شهر جده برگزار شد، درباره روند ورود زائران ایرانی به مدینه منوره و مکه مکرمه و همچنین هماهنگی‌های اجرایی مرتبط با موسم حج به گفتگو پرداختند.

در این نشست، دو طرف با مرور آخرین وضعیت خدمات اجرایی، بر ضرورت هماهنگی مستمر برای ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به ضیوف‌الرحمن تأکید کردند.

همچنین موضوع تسهیل امور زائران، به‌ویژه در ایام تشریق و مراحل انتقال و اسکان حجاج، از محورهای اصلی این گفتگو بود.

رئیس سازمان حج و زیارت در این دیدار، از آمادگی کامل ستاد حج جمهوری اسلامی ایران برای ارائه خدمات شایسته، آرام و منظم به حجاج ایرانی خبر داد و بر تلاش همه‌جانبه مجموعه اجرایی برای برگزاری مطلوب حج تمتع امسال تأکید کرد.