به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی شامگاه چهارشنبه در هشتادمین شب تجمعات مردمی شیروان اظهار کرد: دشمنان پس از ناامیدی از پیروزی در جنگ‌های نظامی، به دنبال فشار اقتصادی و محاصره ملت ایران هستند اما این اقدامات راه به جایی نخواهد برد.

وی افزود: مواجهه با محاصره‌های اقتصادی و دریایی، هرگز نمی‌تواند اراده این ملت را سست کند و مردم ایران همچنان پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی انسجام میان حاکمیت و ملت را از عوامل مهم پیروزی کشور دانست و تصریح کرد: ترس دشمن از اتحاد مردم، پایداری دولتمردان و اقتدار نیروهای مسلح، نشانه شکست طرح‌های آنان است.

رستمی ادامه داد: ما ملتی پیرو مکتب امام خمینی (ره) و فرزندان عاشورا هستیم و از جنگ و تحریم هراسی نداریم.

وی تصریح کرد: مردم و مسئولان بیش از دو ماه است که شانه‌به‌شانه یکدیگر در صحنه‌های مختلف حضور دارند و این همبستگی، سرمایه بزرگ کشور در برابر توطئه‌های دشمنان است.