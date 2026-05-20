۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۸

رستمی: فشار اقتصادی دشمن علیه ملت ایران بی‌نتیجه است

شیروان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: دشمنان پس از ناکامی در جنگ نظامی، با فشار اقتصادی به دنبال تضعیف ملت ایران هستند اما راه به جایی نخواهند برد.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی شامگاه چهارشنبه در هشتادمین شب تجمعات مردمی شیروان اظهار کرد: دشمنان پس از ناامیدی از پیروزی در جنگ‌های نظامی، به دنبال فشار اقتصادی و محاصره ملت ایران هستند اما این اقدامات راه به جایی نخواهد برد.

وی افزود: مواجهه با محاصره‌های اقتصادی و دریایی، هرگز نمی‌تواند اراده این ملت را سست کند و مردم ایران همچنان پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی انسجام میان حاکمیت و ملت را از عوامل مهم پیروزی کشور دانست و تصریح کرد: ترس دشمن از اتحاد مردم، پایداری دولتمردان و اقتدار نیروهای مسلح، نشانه شکست طرح‌های آنان است.

رستمی ادامه داد: ما ملتی پیرو مکتب امام خمینی (ره) و فرزندان عاشورا هستیم و از جنگ و تحریم هراسی نداریم.

وی تصریح کرد: مردم و مسئولان بیش از دو ماه است که شانه‌به‌شانه یکدیگر در صحنه‌های مختلف حضور دارند و این همبستگی، سرمایه بزرگ کشور در برابر توطئه‌های دشمنان است.

کد مطلب 6836405

