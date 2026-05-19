به گزارش خبرگزاری مهر- گروه استانها، محدثه جواندلویی؛ در دل شبهای پررمز پیروزی و در میان بعثت مردمان مبارز وطن، افرادی بودند که تمام ثانیهبهثانیه بیش از ۷۰ روز از زندگیشان، خلاصه شد در «میان مردم بودن» و «از مردم نوشتن».
روایتنویسی روزهای پرحادثه و تاریخی ایران در این برهه، وظیفه هر قلمبهدست خوشذوق و دغدغهمندی بود؛ اما زمان اندک و رخدادهای پیدرپی، فقط چابکی، جسارت و مهارت میخواست تا عصاره تمام روزهای ملتهب ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را به رشته تحریر درآورد.
خودش میگوید: پاشنه کفشهایمان را بالا کشیدیم و چادر از سرم کنار نرفت؛ چه در ماه رمضان که نیمهشب از تجمعات به خانه میرسیدیم و مهیای تدارک سحری میشدم و دوباره آفتاب نزده راهی جلسات هماهنگی با روایتنویسان میشدم و چه در نوروز که با مهمانانم راهی تجمعات بودم.
این بار از نگاه بانویی مینویسیم که شهادت سیدحسن نصرالله او را دگرگون کرد و عزمش را برای روایتگفتن از پشت جبهههای مقاومت، از کوچهپسکوچههای شمال شرقی ایران، از بجنورد و جاجرم و اسفراین و شیروان و مانه و سملقان تا راز و جرگلان، جزم کرد.
«سارا رحیمی» یکی از بانوان غیور این روزهای حماسی خراسان شمالی است؛ همان که هم خواهر مهربان و محکم تیمش است، هم مادری با قلبی بزرگ که از تکهتکه شدن پارههای میناب، دلش به درد آمده است.
او مسئول خانه روایت حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی است؛ خانهای که این شبها با ۹ روایتگر ثابت و جمع زیادی از نوقلمان دغدغهمند، به یکی از فعالترین مراکز روایتنویسی کشور تبدیل شده است.
تیم روایتگر خانه روایت، این روزها با قالبهای تازهای همچون «روایت موکبها» از حالوهوای مردم پای کار شهر، مستندهای تصویری تهیه میکند؛ روایتهایی که بوی مردم میدهد، بوی غیرت، بوی اشک و بوی ایستادگی.
انتشار روایتها در رسانه رهبر شهید
خراسان شمالی در حوزه روایت جنگ رمضان، در همان روزهای نخست، به لحاظ تعداد سوژهها و روایتهای منتشرشده، رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داد؛ افتخاری که با انتشار دو روایت شاخص در رسانه «رهبر شهید» رنگ و بوی دیگری گرفت.
خانم رحیمی شبانهروز درگیر پیگیری سوژههای ناب، هماهنگی و اعزام روایتنویسان تا مرزیترین نقاط استان است. او روایتها را موشکافانه میخواند، بازنویسی میکند و با توصیفاتی بدیع برای خانه روایت کشور میفرستد؛ جایی که روایتهای خراسان شمالی زیر ذرهبین برجستهترین روایتنویسان کشور قرار میگیرد.
مصاحبه کردن با سارا رحیمی خودش ماجرایی دارد. او که در محل کار، منزل و حتی خیابان، مدام در حال پیدا کردن سوژهای تازه است، باورش نمیشود این بار خودش سوژه یک روایت شده باشد.
حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی حدود دو سال است که در حوزه روایت شفاهی اتفاقات معاصر فعالیت میکند و با حضور سارا رحیمی، دانشآموخته علوم اجتماعی و نویسنده دغدغهمند استان، این مسیر جدیتر از همیشه دنبال شد.
«ایران همدل»، شهادت سیدحسن نصرالله، جنگ ۱۲ روزه، شبهکودتای غمانگیز دیماه ۱۴۰۴، وقایع اسفبار اسفراین و حالا جنگ رمضان، شهادت رهبر شهید و حادثههای جگرسوز میناب و ناو دنا، بخشی از سلسله موضوعاتی است که خانه روایت خراسان شمالی به سراغ آن رفته است.
از کودکیهای غریبانه تا روایتنویسی حماسه
شاید کودکیهای غریبانهاش او را شیفته نوشتن کرد تا با قلم، دنیا را جور دیگری ببیند.
بیانیهنویسیهایش در دوران دانشجویی و فعالیت در بسیج دانشجویی زبانزد بود و همین مسیر، کمکم او را به بانویی دغدغهمند و کنشگر بدل کرد.
چرخ روزگار چرخید و مدتی به دلیل شرایط زندگی خانوادگی راهی شهرهای دیگر شد؛ اما همان روزها، رفاقتش با نویسنده خوشقلم رادیو ایران، فصل تازهای در زندگیاش گشود.
رحیمی میگوید: سه سال قبل با یکی از نویسندگان رادیو ایران در فضای مجازی آشنا شدم و او سبکهای تازه نوشتن را به من آموخت. زمانی که وارد حوزه هنری شدم، حادثه شهادت سیدحسن نصرالله رخ داد؛ اتفاقی که بهشدت بر من اثر گذاشت.
او با بغض از شهید مقاومت میگوید: پوستر سیدحسن نصرالله را در اتاقم نصب کرده بودم و هر روز صبح رو به عکسش میگفتم من به چه کارتان میآیم؟ هرقدر بتوانم برایت میدوم؛ برای کسی که برای ما سر خم کرد.
حتی هنوز پیام دلسوزانه سیدحسن نصرالله خطاب به مردم ایران در ایام انتخابات را به یاد دارد؛ همان جمله معروف که گفته بود: جبهه مقاومت از انتخاب شما تأثیر میگیرد.
به گفته او، شهادت سیدحسن نصرالله، در یک چشمبرهمزدن بر پیکره مقاومت اثر گذاشت و مسیر زندگی بسیاری را تغییر داد.
او مشغول اثاثکشی و انتقال از شهری دیگر به بجنورد بود که در تماسی تلفنی به او خبر دادند مسئولیت خانه روایت خراسان شمالی به نامش خورده است.
مهرماه ۱۴۰۳، سکان خانه روایت حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی به او سپرده شد؛ درست در روزهایی که حوادث مهم معاصر، یکی پس از دیگری، مثل دومینو رخ میدادند.
روایتهایی از جنس مردم
روایت زندگی زنان و همسران ایثارگر استان، پویش «ایران همدل» و اتفاقات ناب مردمی، به سرلوحه فعالیت خانه روایت تبدیل شد.
اما آنچه بیش از همه برای رحیمی اهمیت داشت، راهاندازی دورههای روایتنویسی و تربیت نسل تازهای از روایتگران بود.
او میگوید: پیش از شکلگیری خانه روایت، حوزه هنری در برخی موضوعات از جمله شهادت شهید رئیسی فعالیتهای روایتی داشت؛ اما چراغ خانه روایت با روایتنویسی از شهادت سیدحسن نصرالله روشن شد.
رحیمی ادامه میدهد: از اغتشاشات دیماه سال گذشته تا جنگ رمضان و بهویژه شهادت رهبر عزیزمان و دانشآموزان و معلمان میناب و تجمعات مقتدرانه مردم، روزهای بسیار شلوغی را در خانه روایت پشت سر گذاشتیم. ما جنگ را از نزدیک ندیدیم اما قلبمان از این همه مصیبت تکهتکه شد.
او از پیوستن نویسندگان دغدغهمند به خانه روایت میگوید؛ نویسندگانی که روایتهایشان بازتاب ملی داشت و حتی در رسانه رهبر شهید منتشر شد.
سفر به مرزیترین روستاها
رحیمی و تیمش برای روایتنویسی این شبها، روستاها و شهرهای مختلف استان را زیر پا گذاشتند؛ از مناطق مرزی گرفته تا دورافتادهترین نقاط خراسان شمالی.
آنها عشق خالصانه مردمان ترک، کرد، ترکمن و تات را به وطن به تصویر کشیدند.
وقتی از او درباره نابترین روایت این شبها میپرسم، بیدرنگ میگوید: حضور حماسی مردم شگفتانگیز بود؛ از منقلب شدن مردم بعد از نمایش خیابانی کودکان مظلوم میناب گرفته تا به میدان آمدن عشایر ترکمن و کرد خراسان شمالی با اسلحه. اما قصه روستای “بیار” آشخانه، جور دیگری در کشور دیده و شنیده شد.
قصه روستای «بیار»
رحیمی تعریف میکند: در یکی از مأموریتهایمان به آشخانه رسیدیم. به ما گفتند خانمی هر شب با وانت، زنان یک روستا را به میدان میآورد. سراغش رفتیم و هم روایت تصویری گرفتیم و هم روایت مکتوب. همین قصه، مورد تحسین نویسندگان برجسته روایت کشور و حوزه هنری انقلاب اسلامی قرار گرفت.
او میگوید تمام این روایتها بهزودی در قالب پادکست و کلیپ، از شبکههای تلویزیونی و رادیویی پخش خواهد شد.
روایتگری در کنار مادری
سارا رحیمی همه این فعالیتها را در کنار فرزندش انجام میدهد. حتی در جلسات نقد روایتها نیز پسر ۱۱ سالهاش یکی از حاضران ثابت است.
او لبخند میزند و میگوید: پسرم مشتاقتر از من برای حضور در میدان است. تمام اخبار را دنبال میکند و شبهایی که برای پیدا کردن سوژههای جذاب به شهرستانها میرفتم، ناراحت بود که چرا نمیتواند همراه من بیاید. همسرم هم در تمام این مسیر همراه و پشتیبان من بوده است.
مسئول خانه روایت حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی در پایان میگوید: علاقهمندان میتوانند روایتهای هر شب مردم خراسان شمالی را در کانال خانه روایت دنبال کنند؛ جایی که این شبها، صدای مردم، صدای مقاومت و صدای ایران است.
