به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد غلامی در خطبههای نماز جمعه شیروان که در مصلای امام خامنهای(ره) برگزار شد، اظهار کرد: صرفهجویی و پرهیز از اسراف یکی از مهمترین مظاهر تقوا است و امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به فرهنگسازی در این حوزه نیاز دارد.
امام جمعه شیروان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: دشمنان با محاصره اقتصادی به دنبال فشار بر ملت ایران هستند اما کاهش مصرف و مدیریت صحیح منابع میتواند این توطئهها را ناکام بگذارد.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح شیوه توزیع یارانهها بیان کرد: اختصاص یارانه انرژی بر اساس کد ملی به جای خودرو، میتواند به تحقق عدالت اجتماعی و بهرهمندی بیشتر اقشار ضعیف کمک کند.
حجتالاسلام غلامی ادامه داد: صرفهجویی تنها به حوزه سوخت محدود نیست بلکه در مصرف آب، برق، مواد غذایی و سایر منابع نیز باید مورد توجه قرار گیرد و این موضوع نیازمند آموزش عمومی و مشارکت مردم است.
امام جمعه شیروان با اشاره به اهمیت بهرهوری در بخشهای مختلف گفت: افزایش بهرهوری در کشاورزی، دامداری و تولید، یکی از مهمترین راهکارهای تقویت اقتصاد کشور است و میتواند نقش مؤثری در کاهش هزینهها و افزایش تولید داشته باشد.
وی با گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر تصریح کرد: ملت ایران در دوران دفاع مقدس ثابت کرد که با اتکا به ایمان و وحدت میتواند در برابر قدرتهای جهانی ایستادگی کند و امروز نیز همان روحیه عامل عبور از مشکلات خواهد بود.
حجتالاسلام غلامی همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در سالگرد شهدای خدمت افزود: مسئولان باید قدردان انسجام و وحدت ملت باشند و با تلاش مضاعف در مسیر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گام بردارند.
امام جمعه شیروان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی رویکردها در حوزه سیاست خارجی گفت: نیروهای انقلابی همواره در حمایت از منافع کشور و حفظ وحدت ملی در میدان بودهاند و مسئولان نیز باید مراقب تصمیمها و اقداماتی باشند که موجب نگرانی بدنه انقلابی جامعه میشود.
وی در پایان با اشاره به حضور مردم در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی تأکید کرد: ملت ایران در دفاع از دین، انقلاب و ولایت فقیه ایستادگی خواهد کرد و در برابر دشمنان عقبنشینی نخواهد داشت.
