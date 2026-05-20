به گزارش خبرنگار مهر، کلیم‌الله توحدی، فرهنگ‌شناس و تاریخ‌دان برجسته قوم کرمانج، از احساس زیبای خود نسبت به کشور ایران و ضرورت دفاع از مرزهای آن سخن گفت.

وی در پاسخ به یاوه‌گویی‌های ترامپ تأکید کرد: من یک کلوخ شکسته ایران را به آمریکا و اروپا نمی‌دهم. ترامپ گاوچران، تو مقابل تمدن و تاریخ ۷ هزار ساله ایران هیچ چیزی نیستی.

توحدی گفت: ایران متعلق به همه اقوام است و همه در دفاع از مرزها و حیثیت ایران مسئولیم.

کلیم‌الله توحدی (زاده ۱۳ دی ۱۳۲۰) مشهور به «کانیمال»، نویسنده، شاعر، موسیقیدان، عضو پیوسته خانه موسیقی ایران و پژوهشگر کرد کرمانج شمال خراسان و ساکن شهر شیروان است. وی در روستای اوغاز مرکز ایل سیوکانلو (دارالعلم سرحد قدیم) دیده به جهان گشود.

توحدی نویسنده کتاب‌های بسیاری از جمله «فرهنگ کردی خراسان»، «هزار و یک شب کرمانج» و کتاب «کلیدر در اسناد و واقعیات» می‌باشد. وی در دورانی رئیس بزرگ‌ترین کتابخانه عمومی خراسان شد که آرم آن به کتابخانه عمومی شریعتی مشهد تغییر یافته بود.