به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شکیبی‌نسب در نشست با رئیس‌کل دادگستری مازندران، بر تسریع در رفع مشکلات تملک اراضی بندر فریدونکنار و توسعه زیرساخت‌های جدید دریایی با هدف تحقق اقتصاد دریامحور در بنادر شمالی تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای مستندسازی اراضی بنادر استان از جمله بندر فریدونکنار، گفت: رفع مشکلات تملک بخشی از اراضی این بندر استراتژیک، گامی ضروری برای شتاب‌بخشی به توسعه بنادر شمالی است.

وی افزود: توسعه بنادر شمالی نباید با رویکردهای سنتی دنبال شود؛ بلکه ضرورت دارد با نگاهی آینده‌نگر، زیرساخت‌های متنوعی در کنار کارکردهای تجاری و بندری ایجاد شود تا به افزایش بهره‌وری و رونق اقتصادی منطقه منجر گردد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به طرح‌های در دست اجرا در بنادر شمالی، اظهار داشت: مجتمع خدمات مسافری دریایی بندر فریدونکنار، بخشی از زنجیره تکمیل‌کننده اقتصاد دریامحور است که می‌تواند پیوند میان دریا، تجارت و گردشگری را تقویت کند.

در ادامه این نشست، عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری استان مازندران نیز با اعلام حمایت‌های قانونی از پروژه‌های کلان توسعه‌ای، خاطرنشان کرد: دستگاه قضا آمادگی کامل دارد تا مسیر پیشرفت در حوزه‌های راهبردی را تسهیل و از طرح‌های مؤثر در توسعه استان پشتیبانی کند.

وی هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و بخش خصوصی را نقشی تعیین‌کننده در تسریع اجرای پروژه‌های زیرساختی و جذب سرمایه‌گذاری دانست و گفت: این همافزایی می‌تواند مسیر شکوفایی ظرفیت‌های ساحلی و دریایی استان‌های شمالی را هموار کند.