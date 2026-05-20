۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۶

توسعه بنادر شمالی شتاب می‌گیرد

ساری - مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اظهار اینکه توسعه بنادر شمالی شتاب می‌گیرد، بر رفع موانع تملک اراضی بنادر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شکیبی‌نسب در نشست با رئیس‌کل دادگستری مازندران، بر تسریع در رفع مشکلات تملک اراضی بندر فریدونکنار و توسعه زیرساخت‌های جدید دریایی با هدف تحقق اقتصاد دریامحور در بنادر شمالی تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای مستندسازی اراضی بنادر استان از جمله بندر فریدونکنار، گفت: رفع مشکلات تملک بخشی از اراضی این بندر استراتژیک، گامی ضروری برای شتاب‌بخشی به توسعه بنادر شمالی است.

وی افزود: توسعه بنادر شمالی نباید با رویکردهای سنتی دنبال شود؛ بلکه ضرورت دارد با نگاهی آینده‌نگر، زیرساخت‌های متنوعی در کنار کارکردهای تجاری و بندری ایجاد شود تا به افزایش بهره‌وری و رونق اقتصادی منطقه منجر گردد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به طرح‌های در دست اجرا در بنادر شمالی، اظهار داشت: مجتمع خدمات مسافری دریایی بندر فریدونکنار، بخشی از زنجیره تکمیل‌کننده اقتصاد دریامحور است که می‌تواند پیوند میان دریا، تجارت و گردشگری را تقویت کند.

در ادامه این نشست، عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری استان مازندران نیز با اعلام حمایت‌های قانونی از پروژه‌های کلان توسعه‌ای، خاطرنشان کرد: دستگاه قضا آمادگی کامل دارد تا مسیر پیشرفت در حوزه‌های راهبردی را تسهیل و از طرح‌های مؤثر در توسعه استان پشتیبانی کند.

وی هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و بخش خصوصی را نقشی تعیین‌کننده در تسریع اجرای پروژه‌های زیرساختی و جذب سرمایه‌گذاری دانست و گفت: این همافزایی می‌تواند مسیر شکوفایی ظرفیت‌های ساحلی و دریایی استان‌های شمالی را هموار کند.

