۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۲

شهید آیت‌الله رئیسی حقیقتاً الگویی برای جامعه اسلامی ما شد

کرمانشاه- امام‌جمعه کرمانشاه گفت: داغ شهادت رئیس جمهور شهید که الگویی برای جامعه اسلامی ما شد، برای ملت همچنان تازه است زیرا او قلباً به مردم عشق می‌ورزید.

آیت‌الله حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت خادم‌الرضا (ع) و رئیس جمهور مکتبی ایران، با اشاره به گذشت دو سال از این ضایعه دردناک افزود: 2 سال از شهادت آن مرد بزرگ که حقیقتاً الگویی برای جامعه اسلامی ما شد گذشت و همچنان گویا داغ شهادت این مرد برای ملت شریف و عزیز ما تازه است. دلیل این امر آن است که مردم همواره او را در قلب خودشان احساس می‌کردند و احساس می‌کنند؛ چرا که این شهید عزیز مردم را حقیقتاً با همه وجود در قلب خودش احساس می‌کرد و قلباً به آن‌ها عشق می‌ورزید و برای آن‌ها تلاش می‌کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با یادآوری ویژگی‌های برجسته رئیس جمهور شهید، تصریح کرد: شهید آیت‌الله رئیسی دارای ویژگی‌های بسیار مهمی در دوران خدمت بود که بیشترین تجلیل، تعظیم و تقدیر را از سوی رهبر معظم انقلاب سهم خودش کرد. مکرراً رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی نسبت به ویژگی‌های ایشان اظهار نظر کردند و آن‌ها را ستودند.

آیت‌الله غفوری «مردمی بودن» را از بارزترین صفات ایشان برشمرد و گفت: یکی از آن ویژگی‌های بسیار مهم، مردمی بودن رئیس جمهور بود. حقیقتاً شهید جمهور کاملاً اهل جمهور بود و مردمی بود. ایشان همواره سعی می‌کرد از دورانی که در قوه قضاییه حضور داشت تا دوران‌های بعد که در آستان قدس رضوی و در ریاست جمهوری حضور یافت، این ویژگی را در همه این دوران‌ها به همراه خودش داشته باشد.

وی تاکید کرد: ایشان همواره در میان مردم بود تا درد دل آن‌ها را بشنود و اگر جایی نمی‌توانست حقیقتاً کاری برای مردم انجام بدهد، با همه وجود واقعاً متأثر می‌شد.

امام‌جمعه کرمانشاه در پایان با گرامیداشت یاد تمامی شهدای خدمت خاطرنشان کرد: خداوند متعال این شهید والامقام را با اولیای طاهرینش محشور فرماید و ان‌شاءالله آن شهید عزیز و شهدای عزیزی که همراه ایشان بودند؛ از جمله شهید امیرعبداللهیان وزیر محترم امور خارجه، استاندار محترم آذربایجان شرقی، فرمانده حفاظت رئیس جمهور و خلبان‌های عزیزی که در این فاجعه به شهادت رسیدند را با اولیای طاهرینش محشور بفرماید و آن‌ها را شفیع ما قرار بدهد.

