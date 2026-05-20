آیت‌الله حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت خادم‌الرضا (ع) و رئیس جمهور مکتبی ایران، با اشاره به گذشت دو سال از این ضایعه دردناک افزود: 2 سال از شهادت آن مرد بزرگ که حقیقتاً الگویی برای جامعه اسلامی ما شد گذشت و همچنان گویا داغ شهادت این مرد برای ملت شریف و عزیز ما تازه است. دلیل این امر آن است که مردم همواره او را در قلب خودشان احساس می‌کردند و احساس می‌کنند؛ چرا که این شهید عزیز مردم را حقیقتاً با همه وجود در قلب خودش احساس می‌کرد و قلباً به آن‌ها عشق می‌ورزید و برای آن‌ها تلاش می‌کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با یادآوری ویژگی‌های برجسته رئیس جمهور شهید، تصریح کرد: شهید آیت‌الله رئیسی دارای ویژگی‌های بسیار مهمی در دوران خدمت بود که بیشترین تجلیل، تعظیم و تقدیر را از سوی رهبر معظم انقلاب سهم خودش کرد. مکرراً رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی نسبت به ویژگی‌های ایشان اظهار نظر کردند و آن‌ها را ستودند.

آیت‌الله غفوری «مردمی بودن» را از بارزترین صفات ایشان برشمرد و گفت: یکی از آن ویژگی‌های بسیار مهم، مردمی بودن رئیس جمهور بود. حقیقتاً شهید جمهور کاملاً اهل جمهور بود و مردمی بود. ایشان همواره سعی می‌کرد از دورانی که در قوه قضاییه حضور داشت تا دوران‌های بعد که در آستان قدس رضوی و در ریاست جمهوری حضور یافت، این ویژگی را در همه این دوران‌ها به همراه خودش داشته باشد.

وی تاکید کرد: ایشان همواره در میان مردم بود تا درد دل آن‌ها را بشنود و اگر جایی نمی‌توانست حقیقتاً کاری برای مردم انجام بدهد، با همه وجود واقعاً متأثر می‌شد.

امام‌جمعه کرمانشاه در پایان با گرامیداشت یاد تمامی شهدای خدمت خاطرنشان کرد: خداوند متعال این شهید والامقام را با اولیای طاهرینش محشور فرماید و ان‌شاءالله آن شهید عزیز و شهدای عزیزی که همراه ایشان بودند؛ از جمله شهید امیرعبداللهیان وزیر محترم امور خارجه، استاندار محترم آذربایجان شرقی، فرمانده حفاظت رئیس جمهور و خلبان‌های عزیزی که در این فاجعه به شهادت رسیدند را با اولیای طاهرینش محشور بفرماید و آن‌ها را شفیع ما قرار بدهد.